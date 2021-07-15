Масштабні повені у Німеччині: загинуло до 20 людей та десятки зникли безвісти. ФОТО





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Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Найбільше постраждав район Арвайлер у Рейнланд-Пфальці та Еускірхен в Північному Рейні-Вестфалії.



В Арвайлері у містечку Шульд чотири будинки після злив і підняття рівня води повністю змило, ще два сильно зруйнувало. Подекуди люди загинули в затоплених підвалах.



В містах Альтена і Вердоль загинули двоє рятувальників, коли намагались допомогти іншим.



Зранку повідомляли про близько 70 зниклих безвісти. Речник рятувальної служби згодом повідомив, що цифра почала зменшуватися.



Поліція створила гарячу лінію для людей, які не можуть вийти на зв’язок зі своїми рідними, і просить надсилати відео та фотографії з місця подій, оскільки це може підказати, де шукати зниклих людей.



За даними поліції, в Арвайлері близько 50 людей залишаються заблокованими на дахах своїх будинків.



Канцлерка Ангела Меркель заявила, що шокована масштабами нещастя. "Висловлюю співчуття родинам загиблих і зниклих безвісти і від щирого серця дякую невтомним рятувальникам", - сказала вона.



Меркель наразі перебуває у США зі своїм останнім візитом туди на посаді канцлера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменш 19 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA. Bild пише про вже 20 загиблих.Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Найбільше постраждав район Арвайлер у Рейнланд-Пфальці та Еускірхен в Північному Рейні-Вестфалії.В Арвайлері у містечку Шульд чотири будинки після злив і підняття рівня води повністю змило, ще два сильно зруйнувало. Подекуди люди загинули в затоплених підвалах.В містах Альтена і Вердоль загинули двоє рятувальників, коли намагались допомогти іншим.Зранку повідомляли про близько 70 зниклих безвісти. Речник рятувальної служби згодом повідомив, що цифра почала зменшуватися.Поліція створила гарячу лінію для людей, які не можуть вийти на зв’язок зі своїми рідними, і просить надсилати відео та фотографії з місця подій, оскільки це може підказати, де шукати зниклих людей.За даними поліції, в Арвайлері близько 50 людей залишаються заблокованими на дахах своїх будинків.Канцлерка Ангела Меркель заявила, що шокована масштабами нещастя. "Висловлюю співчуття родинам загиблих і зниклих безвісти і від щирого серця дякую невтомним рятувальникам", - сказала вона.Меркель наразі перебуває у США зі своїм останнім візитом туди на посаді канцлера.

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