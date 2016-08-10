Персеїди 2021: коли спостерігати потужний зорепад і як загадати бажання





Найбільша їхня активність випадає на 8–16 серпня, а пік "зорепаду" 2021 року очікується в ніч з 12 на 13 серпня, пише



У цей час можна спостерігати близько 60 метеорів на годину. Найкращі умови для спостереження – з 11 години вечора до світанку у відкритій місцевості, віддаленій від вогнів міста. Після півночі потік, як правило, стає більш інтенсивним і досягає свого піку до 4:30 ранку.



Що таке Персеїди



Персеїди утворюються, коли Земля, обертаючись навколо Сонця, щороку проходить через величезний шлейф пилу й уламків комети Свіфта-Туттля, що досягає багатьох мільярдів кілометрів у довжину.



Сама комета наближається до Землі лише раз на 133 роки (остання її поява відбулася 1992 року). Уламки, що вилітають з її ядра, потрапляючи до атмосфери нашої планети, загоряються – це видовище й називають зорепадом.



Радіант метеорного потоку розташований у сузір'ї Персея, чим пояснюється назва Персеїд. Шукати сузір'я потрібно ближче до півночі – трохи нижче й лівіше сузір'я Кассіопеї, що нагадує букву W.



Разом з Персеїдами до атмосфери Землі можуть потрапляти й Капрікорніди. Відрізнити ці два зорепади одне від одного нескладно: Персеїди зазвичай білі, а Капрікорніди – помаранчеві й жовті.



Перша згадка про Персеїди міститься в китайському літописі 36 року н.е. У Європі цей метеорний потік називали "Сльозами святого Лаврентія", оскільки на пік зорепаду, як правило, випадав фестиваль святого Лаврентія, який відзначали в Італії 10 серпня.



Як загадувати бажання під час зорепаду



Не потрібно боятися мріяти, однак, загадуючи бажання, слід подумки позбутися всього негативу.



Можна згадувати те, що допоможе звільнитися від будь-яких "токсичних" речей: хвороб, шкідливих звичок, людей з негативною енергетикою.



Езотерики рекомендують загадувати бажання для себе, а не для близьких людей.



Якщо за ніч не вдається побачити жодної зірки, що падає, не потрібно впадати у відчай. Саме явище та його енергетика вважаються більш важливими, ніж спостереження. У такому випадку можна уявити, як зоряне світло проходить через вас, оточуючи любов'ю, щастям і почуттям повної гармонії.



Уявляйте те, про що мрієте, так, ніби воно вже реалізувалося у вашому житті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Персеїди, один з найпотужніших метеорних потоків, можна спостерігати щорічно в період з 17 липня по 24 серпня.Найбільша їхня активність випадає на 8–16 серпня, а пік "зорепаду" 2021 року очікується в ніч з 12 на 13 серпня, пише Обозреватель У цей час можна спостерігати близько 60 метеорів на годину. Найкращі умови для спостереження – з 11 години вечора до світанку у відкритій місцевості, віддаленій від вогнів міста. Після півночі потік, як правило, стає більш інтенсивним і досягає свого піку до 4:30 ранку.Персеїди утворюються, коли Земля, обертаючись навколо Сонця, щороку проходить через величезний шлейф пилу й уламків комети Свіфта-Туттля, що досягає багатьох мільярдів кілометрів у довжину.Сама комета наближається до Землі лише раз на 133 роки (остання її поява відбулася 1992 року). Уламки, що вилітають з її ядра, потрапляючи до атмосфери нашої планети, загоряються – це видовище й називають зорепадом.Радіант метеорного потоку розташований у сузір'ї Персея, чим пояснюється назва Персеїд. Шукати сузір'я потрібно ближче до півночі – трохи нижче й лівіше сузір'я Кассіопеї, що нагадує букву W.Разом з Персеїдами до атмосфери Землі можуть потрапляти й Капрікорніди. Відрізнити ці два зорепади одне від одного нескладно: Персеїди зазвичай білі, а Капрікорніди – помаранчеві й жовті.Перша згадка про Персеїди міститься в китайському літописі 36 року н.е. У Європі цей метеорний потік називали "Сльозами святого Лаврентія", оскільки на пік зорепаду, як правило, випадав фестиваль святого Лаврентія, який відзначали в Італії 10 серпня.Не потрібно боятися мріяти, однак, загадуючи бажання, слід подумки позбутися всього негативу.Можна згадувати те, що допоможе звільнитися від будь-яких "токсичних" речей: хвороб, шкідливих звичок, людей з негативною енергетикою.Езотерики рекомендують загадувати бажання для себе, а не для близьких людей.Якщо за ніч не вдається побачити жодної зірки, що падає, не потрібно впадати у відчай. Саме явище та його енергетика вважаються більш важливими, ніж спостереження. У такому випадку можна уявити, як зоряне світло проходить через вас, оточуючи любов'ю, щастям і почуттям повної гармонії.Уявляйте те, про що мрієте, так, ніби воно вже реалізувалося у вашому житті.

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