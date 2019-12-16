У Луцьку на небезпечному перехресті встановили світлофор
Сьогодні, 12:20
У Луцьку завершують облаштування світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Львівської та Потебні.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, це перехрестя було одним з найбільш проблемних та аварійних в місті.
Нагадаємо, лучани нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання.
Відтак, згодом оголосили тендер на облаштування на перехресті нового світлофорного об'єкта.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, це перехрестя було одним з найбільш проблемних та аварійних в місті.
Нагадаємо, лучани нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання.
Відтак, згодом оголосили тендер на облаштування на перехресті нового світлофорного об'єкта.
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