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У Луцьку на небезпечному перехресті встановили світлофор

У Луцьку на небезпечному перехресті встановили світлофор
У Луцьку завершують облаштування світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Львівської та Потебні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.

За словами Ігоря Поліщука, це перехрестя було одним з найбільш проблемних та аварійних в місті.

Нагадаємо, лучани нарікали, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання.

Відтак, згодом оголосили тендер на облаштування на перехресті нового світлофорного об'єкта.
У Луцьку на небезпечному перехресті встановили світлофор
У Луцьку на небезпечному перехресті встановили світлофор

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Теги: світлофор, Потебні, Львівська
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