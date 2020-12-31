Луцькі «Богдани» возитимуть на роботу працівників «Антонова»





Серед основних маршрутів, на яких працюватимуть нові транспортні засоби – Київ-Гостомель, Гостомель-Київ. Вони забезпечуватимуть сполучення між підрозділами підприємства та з житловими будинками, зведеними для молодих співробітників ДП «АНТОНОВ», виконувати виробничі завдання, зокрема здійснювати перевезення льотного складу – повідомила



Як зазначили на ДП «АНТОНОВ», оновлення автобусного парку є не лише виробничою необхідністю, а й однією зі складових розвитку соціальної програми, спрямованої на покращення умов праці антоновців.



Нагадаємо, що автобуси «Богдан А14532» – це автобуси приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Вони відповідають екологічному стандарту Euro 5, мають комфортні м’які крісла, є зручними і безпечними у користуванні. Загальна пасажиромісткість «Богдан А14532» складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.



Автобуси будуть укомплектовані європейськими агрегатами, зокрема двигуном Iveco. ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне підприємство «АНТОНОВ» отримало перший з 10 замовлених автобусів від Луцького автозаводу.Серед основних маршрутів, на яких працюватимуть нові транспортні засоби – Київ-Гостомель, Гостомель-Київ. Вони забезпечуватимуть сполучення між підрозділами підприємства та з житловими будинками, зведеними для молодих співробітників ДП «АНТОНОВ», виконувати виробничі завдання, зокрема здійснювати перевезення льотного складу – повідомила прес-служба підприємства "Богдан".Як зазначили на ДП «АНТОНОВ», оновлення автобусного парку є не лише виробничою необхідністю, а й однією зі складових розвитку соціальної програми, спрямованої на покращення умов праці антоновців.Нагадаємо, що автобуси «Богдан А14532» – це автобуси приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Вони відповідають екологічному стандарту Euro 5, мають комфортні м’які крісла, є зручними і безпечними у користуванні. Загальна пасажиромісткість «Богдан А14532» складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.Автобуси будуть укомплектовані європейськими агрегатами, зокрема двигуном Iveco. ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.

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