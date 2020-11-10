Не заплатив ні гривні: на Волині судитимуть горе-батька

Прокурори Ковельської окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 33-річного жителя селища Заболоття, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання 3-річної доньки та 5-річного сина.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що з грудня 2019 по травень 2021 року горе-батько не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.Таким чином чоловік боргує понад 37 тисяч гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.