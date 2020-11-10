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Не заплатив ні гривні: на Волині судитимуть горе-батька

Не заплатив ні гривні: на Волині судитимуть горе-батька
Прокурори Ковельської окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 33-річного жителя селища Заболоття, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання 3-річної доньки та 5-річного сина.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що з грудня 2019 по травень 2021 року горе-батько не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.

Таким чином чоловік боргує понад 37 тисяч гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.

Фото - ілюстративне


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Теги: горе-батько, аліменти, суд, Волинь
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Коментарі 1
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Ні гривня? Гривня????
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