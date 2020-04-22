Як обрати якісний кавун: поради експертки





Про це в ефірі телеканалу Олена Сидоренко.



"Я б порекомендувала почекати хоча б до початку серпня, а краще до середини серпня, коли виробники українських органічних кавунів будуть готові відправляти нам свою продукцію. Тоді ви можете спокійно ласувати досхочу. А зараз можна пробувати", – сказала Олена Сидоренко.



Як пояснила експертка, це пов’язано із тим, що в імпортованих кавунах, які наразі можна придбати в Україні, вміст нітратів, пестицидів та інших хімічних речовин може перевищувати норму.



Сидоренко озвучила основні правила під час купівлі та вживання кавуна:



не купляти кавун біля доріг, оскільки цей продукт швидко вбирає в себе небезпечні речовини;



стебло не повинно бути зовсім засохлим і в’ялим. Це ознака того, що кавун довго зберігався;



під час стискання кавун має давати характерний резонансний звук. Це ознака того, що він спілий;



смугасті кавуни повинні мати чіткі рівні смуги;



насіння повинно бути дозріле. Якщо це не так, кавун міг пройти "інтенсифікацію";



кавун повинен мати солодкий смак;



не доїдати 0,5-1 сантиметри до шкірки, оскільки вона містить більшу кількість хімічних сполук.



Водночас експертка зауважила, що всі ці рекомендації є відносними і діють не завжди.



"Нещодавно я дивилася кавун, який був солодкий і прекрасний, але мав перевищення норми хімічних речовин в 1,5-2 рази. Зовні може бути все добре, але треба зрозуміти, що зараз період дегустації кавунів", – наголосила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якісний кавун повинен мати дозріле насіння, солодкий смак і чіткі смуги.Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла експертка з якості харчових продуктів"Я б порекомендувала почекати хоча б до початку серпня, а краще до середини серпня, коли виробники українських органічних кавунів будуть готові відправляти нам свою продукцію. Тоді ви можете спокійно ласувати досхочу. А зараз можна пробувати", – сказала Олена Сидоренко.Як пояснила експертка, це пов’язано із тим, що в імпортованих кавунах, які наразі можна придбати в Україні, вміст нітратів, пестицидів та інших хімічних речовин може перевищувати норму.Сидоренко озвучила основні правила під час купівлі та вживання кавуна:не купляти кавун біля доріг, оскільки цей продукт швидко вбирає в себе небезпечні речовини;стебло не повинно бути зовсім засохлим і в’ялим. Це ознака того, що кавун довго зберігався;під час стискання кавун має давати характерний резонансний звук. Це ознака того, що він спілий;смугасті кавуни повинні мати чіткі рівні смуги;насіння повинно бути дозріле. Якщо це не так, кавун міг пройти "інтенсифікацію";кавун повинен мати солодкий смак;не доїдати 0,5-1 сантиметри до шкірки, оскільки вона містить більшу кількість хімічних сполук.Водночас експертка зауважила, що всі ці рекомендації є відносними і діють не завжди."Нещодавно я дивилася кавун, який був солодкий і прекрасний, але мав перевищення норми хімічних речовин в 1,5-2 рази. Зовні може бути все добре, але треба зрозуміти, що зараз період дегустації кавунів", – наголосила вона.

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