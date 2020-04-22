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Як обрати якісний кавун: поради експертки

Як обрати якісний кавун: поради експертки
Якісний кавун повинен мати дозріле насіння, солодкий смак і чіткі смуги.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Я б порекомендувала почекати хоча б до початку серпня, а краще до середини серпня, коли виробники українських органічних кавунів будуть готові відправляти нам свою продукцію. Тоді ви можете спокійно ласувати досхочу. А зараз можна пробувати", – сказала Олена Сидоренко.

Як пояснила експертка, це пов’язано із тим, що в імпортованих кавунах, які наразі можна придбати в Україні, вміст нітратів, пестицидів та інших хімічних речовин може перевищувати норму.

Сидоренко озвучила основні правила під час купівлі та вживання кавуна:

не купляти кавун біля доріг, оскільки цей продукт швидко вбирає в себе небезпечні речовини;

стебло не повинно бути зовсім засохлим і в’ялим. Це ознака того, що кавун довго зберігався;

під час стискання кавун має давати характерний резонансний звук. Це ознака того, що він спілий;

смугасті кавуни повинні мати чіткі рівні смуги;

насіння повинно бути дозріле. Якщо це не так, кавун міг пройти "інтенсифікацію";

кавун повинен мати солодкий смак;

не доїдати 0,5-1 сантиметри до шкірки, оскільки вона містить більшу кількість хімічних сполук.

Водночас експертка зауважила, що всі ці рекомендації є відносними і діють не завжди.

"Нещодавно я дивилася кавун, який був солодкий і прекрасний, але мав перевищення норми хімічних речовин в 1,5-2 рази. Зовні може бути все добре, але треба зрозуміти, що зараз період дегустації кавунів", – наголосила вона.

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Теги: кавуни, поради, їжа
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