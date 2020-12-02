У Луцьку на одній з вулиць тимчасово немає гарячої води





Про це інформує ДКП



Жителів інформують про зупинення подачі ГВП на будинки Теремнівська 91 та 93.



Наразі тривають роботи по усуненню аварійної ситуації.



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