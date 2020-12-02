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У Луцьку на одній з вулиць тимчасово немає гарячої води

У Луцьку на одній з вулиць тимчасово немає гарячої води
На вулиці Теремнівський тимчасово немає гарячої води через порив на тепловій мережі.

Про це інформує ДКП «Луцьктепло».

Жителів інформують про зупинення подачі ГВП на будинки Теремнівська 91 та 93.

Наразі тривають роботи по усуненню аварійної ситуації.

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Теги: гаряча вода, Луцьтепло, Луцьк, Теремнівська, аварія
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