У Луцьку на одній з вулиць тимчасово немає гарячої води
Сьогодні, 11:04
На вулиці Теремнівський тимчасово немає гарячої води через порив на тепловій мережі.
Про це інформує ДКП «Луцьктепло».
Жителів інформують про зупинення подачі ГВП на будинки Теремнівська 91 та 93.
Наразі тривають роботи по усуненню аварійної ситуації.
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Про це інформує ДКП «Луцьктепло».
Жителів інформують про зупинення подачі ГВП на будинки Теремнівська 91 та 93.
Наразі тривають роботи по усуненню аварійної ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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