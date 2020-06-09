В Україні можуть заборонити продавати сигарети і алкоголь в магазинах
Сьогодні, 13:13
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть змінити місця продажу алкоголю, сигарет, електронних сигарет, IQOS і Glо. Замість супермаркетів і магазинів, ці товари пропонують продавати лише в спеціалізованих точках. Про це інформує ТСН.
Ініціатором законопроекту № 5805 виступив член комітету ВР з питань молоді і спорту, нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.
Документом пропонується заборонити продаж в усіх магазинах (в приміщеннях торговельних організацій), які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, всіх без винятку напоїв, що містять алкоголь, зокрема пива (крім безалкогольного), столових вин і слабоалкоголки.
Також заборона стосується усіх тютюнових виробів, зокрема електронних сигарет, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Купувати вищезазначені товари можна буде в спеціалізованих торгових точках. Відзначається, що в таких точках, крім алкоголю і сигарет, більше нічого не буде продаватися.
За порушення заборони пропонується встановити штраф у розмірі 21 тисячі 180 гривень.
На думку нардепа, цей законопроєкт допоможе Україні боротися з масовим вживанням алкоголю і сигарет, які призводять до захворювань, травм і смертей. Документ вже переданий на розгляд у парламенті.
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Ініціатором законопроекту № 5805 виступив член комітету ВР з питань молоді і спорту, нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.
Документом пропонується заборонити продаж в усіх магазинах (в приміщеннях торговельних організацій), які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, всіх без винятку напоїв, що містять алкоголь, зокрема пива (крім безалкогольного), столових вин і слабоалкоголки.
Також заборона стосується усіх тютюнових виробів, зокрема електронних сигарет, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Купувати вищезазначені товари можна буде в спеціалізованих торгових точках. Відзначається, що в таких точках, крім алкоголю і сигарет, більше нічого не буде продаватися.
За порушення заборони пропонується встановити штраф у розмірі 21 тисячі 180 гривень.
На думку нардепа, цей законопроєкт допоможе Україні боротися з масовим вживанням алкоголю і сигарет, які призводять до захворювань, травм і смертей. Документ вже переданий на розгляд у парламенті.
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