Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих
Сьогодні, 14:12
21 липня в Україні зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 120 090 осіб отримали ін’єкції. Проте, за даними МОЗ, Волинська область – одна з тих, де вакцинували найменшу кількість населення, інформує ІА Волинські новини.
Як свідчить статистика, відсоток вакцинації на Волині 5,28% – це 54 134 щеплених. Другу дозу вакцини отримали 32 390 волинян, що становить 3,16%.
Серед усіх областей України Волинь посідає четверте місце з кінця за кількістю щеплень.
Як інформує МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.
Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на Волині працює лише 43 пункти вакцинації від коронавірусу з 87. Загалом 40% створених пунктів щеплень станом на сьогодні не працюють. За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як свідчить статистика, відсоток вакцинації на Волині 5,28% – це 54 134 щеплених. Другу дозу вакцини отримали 32 390 волинян, що становить 3,16%.
Серед усіх областей України Волинь посідає четверте місце з кінця за кількістю щеплень.
Як інформує МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.
Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на Волині працює лише 43 пункти вакцинації від коронавірусу з 87. Загалом 40% створених пунктів щеплень станом на сьогодні не працюють. За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих
Сьогодні, 14:12
Небезпека для здоров'я: що входить до складу домашнього молока на луцьких ринках. ЕКСПЕРИМЕНТ
Сьогодні, 13:50
Ігор Поліщук пояснив, чому Луцьком знову поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години
Сьогодні, 13:40