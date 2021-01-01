Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих





Як свідчить статистика, відсоток вакцинації на Волині 5,28% – це 54 134 щеплених. Другу дозу вакцини отримали 32 390 волинян, що становить 3,16%.



Серед усіх областей України Волинь посідає четверте місце з кінця за кількістю щеплень.



Як інформує МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.





Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на Волині працює лише 43 пункти вакцинації від коронавірусу з 87. Загалом 40% створених пунктів щеплень станом на сьогодні не працюють. За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 липня в Україні зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 120 090 осіб отримали ін’єкції. Проте, за даними МОЗ, Волинська область – одна з тих, де вакцинували найменшу кількість населення, інформує ІА Волинські новини. Як свідчить статистика, відсоток вакцинації на Волині 5,28% – це 54 134 щеплених. Другу дозу вакцини отримали 32 390 волинян, що становить 3,16%.Серед усіх областей України Волинь посідає четверте місце з кінця за кількістю щеплень.Як інформує МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на Волині працює лише 43 пункти вакцинації від коронавірусу з 87. Загалом 40% створених пунктів щеплень станом на сьогодні не працюють. За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію