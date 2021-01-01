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Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих

Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих
21 липня в Україні зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 120 090 осіб отримали ін’єкції. Проте, за даними МОЗ, Волинська область – одна з тих, де вакцинували найменшу кількість населення, інформує ІА Волинські новини.

Як свідчить статистика, відсоток вакцинації на Волині 5,28% – це 54 134 щеплених. Другу дозу вакцини отримали 32 390 волинян, що становить 3,16%.

Серед усіх областей України Волинь посідає четверте місце з кінця за кількістю щеплень.
Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих


Як інформує МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 4 399 756 щеплень.
Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих


Як розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на Волині працює лише 43 пункти вакцинації від коронавірусу з 87. Загалом 40% створених пунктів щеплень станом на сьогодні не працюють. За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.

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Теги: вакцинація, Україна, Волинь, статистика
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