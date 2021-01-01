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Проти колишнього служителя Феміди волинського суду, який їздив п'яним за кермом, закрили справу

Проти колишнього служителя Феміди волинського суду, який їздив п'яним за кермом, закрили справу
Іваничівський районний суд закрив справу про нетверезе водіння екссудді Нововолинського міського суду Анатолія Свередюка. Під час засідання він розповів, що був тверезим. Однак, оскільки є гіпертоніком, у нього піднявся тиск і тому почервоніли очі. А оскільки поліцейські у протоколі не вказали інших ознак його сп’яніння, суду забракло доказів у цій справі. Відтак, він закрив її через відсутність складу адмінпорушення.

Відповідну постанову 12-го липня виніс Іваничівський районний суд, повідомляє "Слово правди".

З матеріалів справи стало відомо, що 2-го лютого цього року о 9:25 ранку на дорозі Шацьк-Вілиця Анатолій Свередюк керував автомобілем «Mercedes». Поліцейські зупинили його через неувімкнене ближнє світло фар. Після цього вони запідозрили, що екссуддя – нетверезий, і запропонували йому пройти перевірку на Драгері. Однак він відмовився у присутності двох свідків.

У суді Анатолій Свередюк розповів, що того дня вони з дружиною їхали на риболовлю. Тоді й його зупинили поліцейські через неувімкнене ближнє світло фар. Хоча знаку про те, що він був поза межами населеного пункту, не було. Після цього вони запідозрили, що він нетверезий і запропонували пройти огляд на місці події. Однак екссуддя відмовився та хотів пройти його у Шацькій районній лікарні.

Проте у кабінеті лікар знову ж запропонував йому пройти перевірку з допомогою Драгера. Екссуддя наполягав, щоб йому провели повний огляд, обстежили його. Лікар не захотів цього робити та вигнав його з кабінету. Після цього поліцейські склали протокол про відмову від проходження огляду.

Тоді Анатолій Свередюк у тій же лікарні звернувся за медичною допомогою. Йому поміряли артеріальний тиск, який був значно підвищений через те, що він – гіпертонік. Відтак, у нього були червоні очі. Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі через закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Він зазначив, що у його діях відсутній склад правопорушення, тому справу потрібно закрити. Слова Анатолія Свередюка у суді підтвердила і його дружина.

Захисниця екссудді у судовому засіданні розповіла, що він не відмовлявся від проходження огляду на стан сп’яніння в лікарні. При цьому працівники поліції не надали письмового направлення на огляд. Хоча він поїхав до КНП «Шацька районна лікарня» у їх супроводі. Такого направлення також не зареєстрували у Журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного сп’яніння.

Окрім того, на судове засідання не з’явились поліцейські. Хоча їм направили повістку. При цьому вони не повідомили, чому не прийшли у суд.

Цікаво, що справу про нетверезе водіння екссудді спершу передали до Нововолинського міського суду. Однак спочатку Орися Ференс-Піжук, а потім і Микола Ушаков відмовились її розглядати та заявили про самовідвід.

Суддя Іваничівського райсуду Марта Федечко зазначила, що на момент, коли проліцейські зафіксували порушення (2-го лютого 2021 року) адміністративне стягнення накладалось не пізніше, аніж через три місяці з дня вчинення правопорушення. Відтак, строки накладання стягнення за нього минули ще 2-го травня цього року. Справа потрапила до суду вже після закінчення строків накладення адміністративного стягнення – 18-го травня. Однак Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі на цій підставі. Оскільки екссуддя зазначив, що у його діях відсутній склад порушення, суд продовжив розгляд цієї справи.

Суддя зазначила, що працівники поліції вирішили провести огляд на стан сп’яніння через почервоніння очей. Однак у документі не вказали інших ознак сп’яніння водія. Вона також подивилась відеозапис, який був у матеріалах справи. На ньому зафіксовано, що Анатолій Свередюк дійсно наполягав на його повному огляді. Однак у цьому йому відмовили без жодних пояснень. Крім того, ніхто не дослідив зовнішній вигляд водія, не проводились жодні координаційні проби, не відібрали зразків для проведення лабораторного дослідження на вміст алкоголю в організмі, що є частиною медичного огляду. Отже, у лікарні допустили ряд порушень під час проведення медичного огляду. При цьому у протоколі не було вказано про долучення відеозапису до матеріалів справи.

Також, згідно з листом від Шацької районної лікарні, направлення на проведення огляду водія зареєстроване не було. Огляд на стан алкогольного сп’яніння не проводився. Крім того, у матеріалах справи відсутні докази відсторонення екссудді від керування автомобілем або вилучення транспортного засобу. Відтак, суддя Марта Федечко вирішила, що у діях водія відсутній склад адміністративного порушення та закрила провадження у цій справі.

За інформацією з сайту Нововолинського міського суду, Анатолій Свередюк став народним суддею Нововолинського міського народного суду у грудні 1992-го року. Постановою Верховної Ради України від 26 грудня 2002-го року його призначили на посаду безстроково. З травня 2006-го року він приступив до виконання обов’язків заступника голови Нововолинського міського суду, а у вересні 2008-го року став головою цього суду. 30 серпня 2012-го року Анатолій Свередюк вперше став слідчим суддею Нововолинського міського суду. А у листопаді 2015-го року його звільнили з посади судді у зв’язку з заявою про відставку.


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Теги: п'яне керування, екссуддя, Нововолинський міський суд
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