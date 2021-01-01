Проти колишнього служителя Феміди волинського суду, який їздив п'яним за кермом, закрили справу

Анатолія Свередюка. Під час засідання він розповів, що був тверезим. Однак, оскільки є гіпертоніком, у нього піднявся тиск і тому почервоніли очі. А оскільки поліцейські у протоколі не вказали інших ознак його сп’яніння, суду забракло доказів у цій справі. Відтак, він закрив її через відсутність складу адмінпорушення.



Відповідну постанову 12-го липня виніс Іваничівський районний суд, повідомляє



З матеріалів справи стало відомо, що 2-го лютого цього року о 9:25 ранку на дорозі Шацьк-Вілиця Анатолій Свередюк керував автомобілем «Mercedes». Поліцейські зупинили його через неувімкнене ближнє світло фар. Після цього вони запідозрили, що екссуддя – нетверезий, і запропонували йому пройти перевірку на Драгері. Однак він відмовився у присутності двох свідків.



У суді Анатолій Свередюк розповів, що того дня вони з дружиною їхали на риболовлю. Тоді й його зупинили поліцейські через неувімкнене ближнє світло фар. Хоча знаку про те, що він був поза межами населеного пункту, не було. Після цього вони запідозрили, що він нетверезий і запропонували пройти огляд на місці події. Однак екссуддя відмовився та хотів пройти його у Шацькій районній лікарні.



Проте у кабінеті лікар знову ж запропонував йому пройти перевірку з допомогою Драгера. Екссуддя наполягав, щоб йому провели повний огляд, обстежили його. Лікар не захотів цього робити та вигнав його з кабінету. Після цього поліцейські склали протокол про відмову від проходження огляду.



Тоді Анатолій Свередюк у тій же лікарні звернувся за медичною допомогою. Йому поміряли артеріальний тиск, який був значно підвищений через те, що він – гіпертонік. Відтак, у нього були червоні очі. Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі через закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Він зазначив, що у його діях відсутній склад правопорушення, тому справу потрібно закрити. Слова Анатолія Свередюка у суді підтвердила і його дружина.



Захисниця екссудді у судовому засіданні розповіла, що він не відмовлявся від проходження огляду на стан сп’яніння в лікарні. При цьому працівники поліції не надали письмового направлення на огляд. Хоча він поїхав до КНП «Шацька районна лікарня» у їх супроводі. Такого направлення також не зареєстрували у Журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного сп’яніння.



Окрім того, на судове засідання не з’явились поліцейські. Хоча їм направили повістку. При цьому вони не повідомили, чому не прийшли у суд.



Цікаво, що справу про нетверезе водіння екссудді спершу передали до Нововолинського міського суду. Однак спочатку Орися Ференс-Піжук, а потім і Микола Ушаков відмовились її розглядати та заявили про самовідвід.



Суддя Іваничівського райсуду Марта Федечко зазначила, що на момент, коли проліцейські зафіксували порушення (2-го лютого 2021 року) адміністративне стягнення накладалось не пізніше, аніж через три місяці з дня вчинення правопорушення. Відтак, строки накладання стягнення за нього минули ще 2-го травня цього року. Справа потрапила до суду вже після закінчення строків накладення адміністративного стягнення – 18-го травня. Однак Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі на цій підставі. Оскільки екссуддя зазначив, що у його діях відсутній склад порушення, суд продовжив розгляд цієї справи.



Суддя зазначила, що працівники поліції вирішили провести огляд на стан сп’яніння через почервоніння очей. Однак у документі не вказали інших ознак сп’яніння водія. Вона також подивилась відеозапис, який був у матеріалах справи. На ньому зафіксовано, що Анатолій Свередюк дійсно наполягав на його повному огляді. Однак у цьому йому відмовили без жодних пояснень. Крім того, ніхто не дослідив зовнішній вигляд водія, не проводились жодні координаційні проби, не відібрали зразків для проведення лабораторного дослідження на вміст алкоголю в організмі, що є частиною медичного огляду. Отже, у лікарні допустили ряд порушень під час проведення медичного огляду. При цьому у протоколі не було вказано про долучення відеозапису до матеріалів справи.



Також, згідно з листом від Шацької районної лікарні, направлення на проведення огляду водія зареєстроване не було. Огляд на стан алкогольного сп’яніння не проводився. Крім того, у матеріалах справи відсутні докази відсторонення екссудді від керування автомобілем або вилучення транспортного засобу. Відтак, суддя Марта Федечко вирішила, що у діях водія відсутній склад адміністративного порушення та закрила провадження у цій справі.



За інформацією з сайту Нововолинського міського суду, Анатолій Свередюк став народним суддею Нововолинського міського народного суду у грудні 1992-го року. Постановою Верховної Ради України від 26 грудня 2002-го року його призначили на посаду безстроково. З травня 2006-го року він приступив до виконання обов’язків заступника голови Нововолинського міського суду, а у вересні 2008-го року став головою цього суду. 30 серпня 2012-го року Анатолій Свередюк вперше став слідчим суддею Нововолинського міського суду. А у листопаді 2015-го року його звільнили з посади судді у зв’язку з заявою про відставку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський районний суд закрив справу про нетверезе водіння екссудді Нововолинського міського судуПід час засідання він розповів, що був тверезим. Однак, оскільки є гіпертоніком, у нього піднявся тиск і тому почервоніли очі. А оскільки поліцейські у протоколі не вказали інших ознак його сп’яніння, суду забракло доказів у цій справі. Відтак, він закрив її через відсутність складу адмінпорушення.Відповідну постанову 12-го липня виніс Іваничівський районний суд, повідомляє "Слово правди". З матеріалів справи стало відомо, що 2-го лютого цього року о 9:25 ранку на дорозі Шацьк-Вілиця Анатолій Свередюк керував автомобілем «Mercedes». Поліцейські зупинили його через неувімкнене ближнє світло фар. Після цього вони запідозрили, що екссуддя – нетверезий, і запропонували йому пройти перевірку на Драгері. Однак він відмовився у присутності двох свідків.У суді Анатолій Свередюк розповів, що того дня вони з дружиною їхали на риболовлю. Тоді й його зупинили поліцейські через неувімкнене ближнє світло фар. Хоча знаку про те, що він був поза межами населеного пункту, не було. Після цього вони запідозрили, що він нетверезий і запропонували пройти огляд на місці події. Однак екссуддя відмовився та хотів пройти його у Шацькій районній лікарні.Проте у кабінеті лікар знову ж запропонував йому пройти перевірку з допомогою Драгера. Екссуддя наполягав, щоб йому провели повний огляд, обстежили його. Лікар не захотів цього робити та вигнав його з кабінету. Після цього поліцейські склали протокол про відмову від проходження огляду.Тоді Анатолій Свередюк у тій же лікарні звернувся за медичною допомогою. Йому поміряли артеріальний тиск, який був значно підвищений через те, що він – гіпертонік. Відтак, у нього були червоні очі. Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі через закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Він зазначив, що у його діях відсутній склад правопорушення, тому справу потрібно закрити. Слова Анатолія Свередюка у суді підтвердила і його дружина.Захисниця екссудді у судовому засіданні розповіла, що він не відмовлявся від проходження огляду на стан сп’яніння в лікарні. При цьому працівники поліції не надали письмового направлення на огляд. Хоча він поїхав до КНП «Шацька районна лікарня» у їх супроводі. Такого направлення також не зареєстрували у Журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного сп’яніння.Окрім того, на судове засідання не з’явились поліцейські. Хоча їм направили повістку. При цьому вони не повідомили, чому не прийшли у суд.Цікаво, що справу про нетверезе водіння екссудді спершу передали до Нововолинського міського суду. Однак спочатку, а потім івідмовились її розглядати та заявили про самовідвід.Суддя Іваничівського райсудузазначила, що на момент, коли проліцейські зафіксували порушення (2-го лютого 2021 року) адміністративне стягнення накладалось не пізніше, аніж через три місяці з дня вчинення правопорушення. Відтак, строки накладання стягнення за нього минули ще 2-го травня цього року. Справа потрапила до суду вже після закінчення строків накладення адміністративного стягнення – 18-го травня. Однак Анатолій Свередюк заперечив проти закриття провадження у справі на цій підставі. Оскільки екссуддя зазначив, що у його діях відсутній склад порушення, суд продовжив розгляд цієї справи.Суддя зазначила, що працівники поліції вирішили провести огляд на стан сп’яніння через почервоніння очей. Однак у документі не вказали інших ознак сп’яніння водія. Вона також подивилась відеозапис, який був у матеріалах справи. На ньому зафіксовано, що Анатолій Свередюк дійсно наполягав на його повному огляді. Однак у цьому йому відмовили без жодних пояснень. Крім того, ніхто не дослідив зовнішній вигляд водія, не проводились жодні координаційні проби, не відібрали зразків для проведення лабораторного дослідження на вміст алкоголю в організмі, що є частиною медичного огляду. Отже, у лікарні допустили ряд порушень під час проведення медичного огляду. При цьому у протоколі не було вказано про долучення відеозапису до матеріалів справи.Також, згідно з листом від Шацької районної лікарні, направлення на проведення огляду водія зареєстроване не було. Огляд на стан алкогольного сп’яніння не проводився. Крім того, у матеріалах справи відсутні докази відсторонення екссудді від керування автомобілем або вилучення транспортного засобу. Відтак, суддя Марта Федечко вирішила, що у діях водія відсутній склад адміністративного порушення та закрила провадження у цій справі.За інформацією з сайту Нововолинського міського суду, Анатолій Свередюк став народним суддею Нововолинського міського народного суду у грудні 1992-го року. Постановою Верховної Ради України від 26 грудня 2002-го року його призначили на посаду безстроково. З травня 2006-го року він приступив до виконання обов’язків заступника голови Нововолинського міського суду, а у вересні 2008-го року став головою цього суду. 30 серпня 2012-го року Анатолій Свередюк вперше став слідчим суддею Нововолинського міського суду. А у листопаді 2015-го року його звільнили з посади судді у зв’язку з заявою про відставку.

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