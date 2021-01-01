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Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Після активного робочого тижня варто подбати про якісний та приємний відпочинок на вихідних. До того ж, у Луцьку завжди проходять цікаві заходи, які не дозволять сумувати вдома.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.

Субота, 24 липня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Гусеня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень.

О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Дискотека 90-х». Вхід вільний.

«Танці, через які «пройшли» всі: від старого до малого! Супер-смачні та ще не так забуті хіти 90х років, шалені ритми і різноплановість музики - ось що характерним буде саме для цього вечора. Але не очікуйте якісь «іванушкі інтернешнл» чи «рукі ввєрх» - в світі та в Україні було створено багато інших, набагато крутіших пісень. Ностальгію за шкільними танцульками або екскурсію у музику 90х років гарантуємо», - запрошують організатори.

Резервація столиків: 050 21 54 156.

Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Malyar.

Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.

Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 25 липня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Попелюшка». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) - вечірка «РадіоХіти. Танці». Вхід вільний.

«Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в «ефірі», хорошою «погодою», але без реклами», - йдеться в анонсі.

Забронювати стіл - за номером 050 21 54 156.

Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, вечірка
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