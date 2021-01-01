Показали унікальне фото неіснуючого луцького костелу та монастиря

Опублікували унікальну світлину вже зруйнованого луцького костелу і монастиря ордену кармелітів.Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради"Біля споруди був розлогий двір з господарськими будівлями і овочевим городом. Це небідний монастир свого часу. Він мав дуже багато жертводавців серед шляхти і міського населення. Всередині добротно розписаний фресками. У ньому містився орган, дорогоцінно обрамлені ікони. Біля головного вівтаря – вхід у бібліотеку. Занепав всередині ХІХ століття", - пише Котис.У коментарях до допису він зауважує, що раніше цей костел та монастир знаходилися на місці кірхи в Старомі місті.