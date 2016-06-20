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Скільки українським заробітчанам обіцяють платити у Польщі

Скільки українським заробітчанам обіцяють платити у Польщі
Українці часто шукають заробіток за кордоном. Зокрема, в Польщі. Там заробітні плати вищі за середню зарплату в Україні, пише Gazeta.ua з посиланням на портал Rabota.ua.

До Польщі на роботу запрошують різноробів, пакувальників, стоматологів, терапевтів, електриків, будівельників, доглядальниць, нянь, токарів, швачок, зварювальників, прибиральників.

Стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць.

Українському терапевту готові платити 75 тис. грн на місяць.

Швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць.

Зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць.

Різноробам обіцяють близько 30 тис. грн на місяць.

Прибиральникам складів пропонують зарплату 33 тис. грн на місяць.

Будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн на місяць.

Електрикам пропонують зарплату 40 тис. грн.

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Теги: Польща, заробітчани, українці, робота, зарплата
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