На залізничному переїзді на Закарпатті – аварія: є постраждалі. ФОТО





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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево — Рокосово. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією, кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події.



"Також на місце ДТП виїхала комісія "Укрзалізниці", викликано Національну поліцію України. Пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино — Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України", - зазначили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".



У разі затримки інших пасажирських поїздів "Укрзалізниця" інформуватиме додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій вантажівки спричинив ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ — Солотвино на залізничному переїзді в Закарпатській області.Про це йдеться на сайті "Укрзалвізниці" Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево — Рокосово. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією, кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події."Також на місце ДТП виїхала комісія "Укрзалізниці", викликано Національну поліцію України. Пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино — Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України", - зазначили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".У разі затримки інших пасажирських поїздів "Укрзалізниця" інформуватиме додатково.

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