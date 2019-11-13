Лікарка з Волині розповіла, чому не варто зловживати знеболювальними

Ольга Маркусь розповіла, що до неї часто на прийом звертаються пацієнти, які зловживають знеболювальними.



Від надмірного вживання знеболювальних може розвинутися головний біль, пише



Лікарка розповіла про головний біль, який виникає внаслідок надмірного вживання лікарських засобів (абузусний головний біль).



Розвитку цього типу болю, як правило, передує епізодичний розлад головного болю, частіше мігрень або головний біль напруги, який лікувався частим застосуванням знеболювальних протягом більше трьох місяців. Поширеність цього типу болю становить 1-2 % та частіше виникає у жінок. Мігрень є найпоширенішим розладом, пов’язаним з абузусним болем.



Головний біль внаслідок надмірного використання ліків також зменшує користь профілактичного лікування при мігрені.



Тяжкість, локалізація та характеристика болю в кожного може бути різною, часто біль турбує після пробудження, виникає щодня або майже щодня. Може супроводжуватися нудотою, дратівливістю, труднощами з концентрацією уваги тощо.



Лікування включає обов’язкову відміну препарату, яким зловживав пацієнт (може бути раптова або поступова відміна), профілактична терапія згідно з основним типом болю. Можливе застосування перехідної терапії, яка спрямована на симптоматичне полегшення під час відміни ліків.

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