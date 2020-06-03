На Волині 33-річний чоловік скоїв самогубство





Про це



Близько 21:30 скоїв самогубство 33-річний чоловік, який проживав неподалік, – у багатоповерхівці на вулиці Театральній.



Ковельчанин потрапив на дах будівлі міськрайонного центру зайнятості і звідти стрибнув вниз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 23 липня, ввечері стався трагічний випадок у Ковелі на вулиці Сагайдачного.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Близько 21:30 скоїв самогубство 33-річний чоловік, який проживав неподалік, – у багатоповерхівці на вулиці Театральній.Ковельчанин потрапив на дах будівлі міськрайонного центру зайнятості і звідти стрибнув вниз.

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