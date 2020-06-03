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На Волині 33-річний чоловік скоїв самогубство

На Волині 33-річний чоловік скоїв самогубство
Учора, 23 липня, ввечері стався трагічний випадок у Ковелі на вулиці Сагайдачного.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Близько 21:30 скоїв самогубство 33-річний чоловік, який проживав неподалік, – у багатоповерхівці на вулиці Театральній.

Ковельчанин потрапив на дах будівлі міськрайонного центру зайнятості і звідти стрибнув вниз.

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Теги: самогубство, Ковель
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