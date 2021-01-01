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Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу

Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу
21 липня розпочався п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щепитися можуть не лише представники груп ризику, медики та вчителі, а й всі охочі.

У Луцьку збільшили кількість Центрів масової вакцинації населення до чотирьох, - йдеться на сайті мерії.

Вакцинуватися від COVID-19 у Луцьку можна за такими адресами:

Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги»: проспект Волі, буд. 66 а, кабінет 313, щоденно з 09.00 до 15.00 години.

Контактні номери телефонів: (050) 438947, (050) 4389723, 729 116.


Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги № 1»: вул. Бенделіані, буд. 7, кабінет 9, щоденно з 09.00. до 15.00 години.

Контактний номер телефону: 261 538.


Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2»: проспект Відродження, буд. 13, кабінет 115, щоденно з 09.00 до 15.00 години.

Контактний номер телефону: (099) 1874093.


Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3»: вул. Стефаника, буд. 3 а, кабінет 35, щоденно з 09.00. до 15.00 години.

Контактний номер телефону: 723 683.


Для того, щоб вакцинуватися, потрібно прийти у найближчий центр, попередньо записавшись за вказаним телефоном. Із собою мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.


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Теги: коронавірус, вакцинація, Луцьк, центри
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