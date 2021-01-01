В автотрощі на Львівщині травмувалися семеро людей, серед них – троє дітей. ФОТО

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Розвадів Стрийського району внаслідок ДТП постраждали семеро осіб, серед яких - троє дітей.Зіткнення сталося сьогодні, 26 липня, близько 08.00, інформує ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Honda Civic, 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі Skoda під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області.Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Skoda та четверо його пасажирок, серед яких - троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій Honda Civic та його пасажирка, 40-річна львів’янка.Усіх потерпілих доставили в лікарню, їхні діагнози уточнюють.Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.