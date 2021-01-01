В автотрощі на Львівщині травмувалися семеро людей, серед них – троє дітей. ФОТО
Сьогодні, 11:33
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Розвадів Стрийського району внаслідок ДТП постраждали семеро осіб, серед яких - троє дітей.
Зіткнення сталося сьогодні, 26 липня, близько 08.00, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Honda Civic, 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі Skoda під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Skoda та четверо його пасажирок, серед яких - троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій Honda Civic та його пасажирка, 40-річна львів’янка.
Усіх потерпілих доставили в лікарню, їхні діагнози уточнюють.
Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Зіткнення сталося сьогодні, 26 липня, близько 08.00, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Honda Civic, 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі Skoda під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Skoda та четверо його пасажирок, серед яких - троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій Honda Civic та його пасажирка, 40-річна львів’янка.
Усіх потерпілих доставили в лікарню, їхні діагнози уточнюють.
Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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