На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Організатори відомого фестивалю "Волинська Голандія" влітку 2022 року відкриють нову локацію - лавандове поле.
Про це повідомляють на сторінці фестивалю.
"Вже наступного літа 2022 ми відкриємо для вас лавандове поле! І всього за 35 кілометрів від Луцька ви зможете насолодитися свіжим і водночас п‘янким ароматом лаванди, наче у французькому Провансі", - пишуть організатори.
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Про це повідомляють на сторінці фестивалю.
"Вже наступного літа 2022 ми відкриємо для вас лавандове поле! І всього за 35 кілометрів від Луцька ви зможете насолодитися свіжим і водночас п‘янким ароматом лаванди, наче у французькому Провансі", - пишуть організатори.
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