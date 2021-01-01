На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО





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"Вже наступного літа 2022 ми відкриємо для вас лавандове поле! І всього за 35 кілометрів від Луцька ви зможете насолодитися свіжим і водночас п‘янким ароматом лаванди, наче у французькому Провансі", - пишуть організатори.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори відомого фестивалю "Волинська Голандія" влітку 2022 року відкриють нову локацію - лавандове поле.Про це повідомляють на сторінці фестивалю."Вже наступного літа 2022 ми відкриємо для вас лавандове поле! І всього за 35 кілометрів від Луцька ви зможете насолодитися свіжим і водночас п‘янким ароматом лаванди, наче у французькому Провансі", - пишуть організатори.

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