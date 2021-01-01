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На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО

На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Організатори відомого фестивалю "Волинська Голандія" влітку 2022 року відкриють нову локацію - лавандове поле.

Про це повідомляють на сторінці фестивалю.

"Вже наступного літа 2022 ми відкриємо для вас лавандове поле! І всього за 35 кілометрів від Луцька ви зможете насолодитися свіжим і водночас п‘янким ароматом лаванди, наче у французькому Провансі", - пишуть організатори.

На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО

На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО

На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО

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Теги: Волинь, лавандове поле, Волинська Голандія
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