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Чи продадуть дитині ліки в луцьких аптеках. ЕКСПЕРИМЕНТ

Чи продадуть дитині ліки в луцьких аптеках. ЕКСПЕРИМЕНТ
За пігулками – лише з паспортом. Дітям до 14 років ліки більше не продаватимуть. Такий закон у другому читанні ухвалила Верховна рада. Тож відтепер якщо у фармацевта виникатимуть сумніви щодо віку дитини, він повинен попросити паспорт. У разі його відсутності – відмовити. В деяких регіонах зміни вже діють.

Для чого це обмеження, чи знають про нього волинські фармацевти та чи продають підліткам ліки – дивіться в експерименті журналісти "12 каналу".

Наковталися пігулок, аби покінчити із життям, натомість – отримали серйозні отруєння. Впродовж цього року лише на Волині трапилося 6 спроб самогубства, половина – передозування таблетками. Серед потерпілих – троє дітей. Двоє – це підлітки, які свідомо направилися в аптеку за пігулками. А будь-який препарат у неправильному дозуванні – це вже небезпека.

На щастя, летальних випадків на Волині не було – дітей врятувати вдалося. Але таких ситуацій можна було повністю уникнути – якби фармацевти бодай цікавилися, для кого чи для чого підлітки купують ліки.

Аби з’ясувати, чи справді дітям так легко придбати медикаменти, журналістка "12 каналу" провела експеримент. 13-річна героїня спробувала купити лікарські засоби у трьох різних аптеках міста. У двох із них – продають ліки без проблем. У третій купити не вдалося, але зовсім не через вік героїні.

Виявляється, нині придбати ліки можна у будь-якому віці і без жодних обмежень. Щоправда, з дня у день за таку безвідповідальність чи то байдужість фармацевтів каратимуть. У Верховній Раді України прийняли закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років. Якщо дитина без паспорта, аптекарі просто зобов’язані відмовити. За порушення закону – штраф до 13 тисяч гривень або й взагалі позбавлення ліцензії.

Чи не нехтуватимуть волинські фармацевти законом, який вже чекає візи президента, вже невдовзі ревізуватимуть відповідні органи. Та все ж насамперед відповідальність за власних дітей несуть батьки. Вони ж повинні обмежити доступ до ліків і вдома.



Фото - ілюстративне

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Теги: аптеки, експеримент, продаж ліків, Луцьк
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