Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна

Ольга Бузулук.







За кермом вантажівки DAF був 66-річний чоловік. Лучанин потрапив під колеса авто за десять метрів від пішохідного переходу.



На місце події виїздила бригада швидкої допомоги, медики констатували смерть на місці. "За попередніми денними, причина смерті – перелом основи черепа", — розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.



На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції у Волинській області. Кримінальне провадження розпочнуть за ч. 2 ст. 286, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

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