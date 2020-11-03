вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна

Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна
У Луцьку на вулиці Конякіна вантажівка переїхала чоловіка. 53-річний лучанин переходив дорогу у невстановленому місці, за 10 метрів від пішохідного переходу, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Аварія трапилася 27 липня орієнтовно о 9:00.

За кермом вантажівки DAF був 66-річний чоловік. Лучанин потрапив під колеса авто за десять метрів від пішохідного переходу.

На місце події виїздила бригада швидкої допомоги, медики констатували смерть на місці. "За попередніми денними, причина смерті – перелом основи черепа", — розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції у Волинській області. Кримінальне провадження розпочнуть за ч. 2 ст. 286, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учнів 1-4 класів оцінюватимуть буквами, а не цифрами: МОН затвердило нові правила
Сьогодні, 12:42
Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець
Сьогодні, 12:30
Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна
Сьогодні, 12:13
В Україну йде різке похолодання
Сьогодні, 12:00
На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв
14 липень, 16:49
У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку
18 червень, 14:16
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО
03 листопад, 2020, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
Сьогодні, 13:22
 0
У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень
Сьогодні, 13:14
 0
Волинянин зателефонував у поліцію похизуватися, що придбав автомат і гранати
Сьогодні, 13:09
 0
Безхатька, який у Ковелі порізав поліцейського, засудили «умовно»
Сьогодні, 12:52
 0
Учнів 1-4 класів оцінюватимуть буквами, а не цифрами: МОН затвердило нові правила
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8