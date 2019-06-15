«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
Команда розпочала оголошувати виконавців та гурти, які виступатимуть цьогоріч. Першим гуртом фестивалю «Княжий» Мото’Ролла. Про це повідомляють на офіційній сторінці фестивалю.
«Мотор'Ролла» – рок-гурт з міста Хмельницький, який давно підкорив українську сцену. Їхні пісні співають мільйони, а концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні. Поринь в атмосферу разом з Княжим», - йдеться в повідомленні.
В той же час організатори фестивалю повідомили, що протягом наступних кількох днів будуть анонсовані ще три відомі виконавці, котрі виступатимуть на головній сцені.
Нагадаємо, цьогоріч Княжий відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Мотор'Ролла» – рок-гурт з міста Хмельницький, який давно підкорив українську сцену. Їхні пісні співають мільйони, а концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні. Поринь в атмосферу разом з Княжим», - йдеться в повідомленні.
В той же час організатори фестивалю повідомили, що протягом наступних кількох днів будуть анонсовані ще три відомі виконавці, котрі виступатимуть на головній сцені.
Нагадаємо, цьогоріч Княжий відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
Головнокомандувач ЗСУ йде з посади
Сьогодні, 19:11
У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00