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«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени

«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Команда розпочала оголошувати виконавців та гурти, які виступатимуть цьогоріч. Першим гуртом фестивалю «Княжий» Мото’Ролла. Про це повідомляють на офіційній сторінці фестивалю.

«Мотор'Ролла» – рок-гурт з міста Хмельницький, який давно підкорив українську сцену. Їхні пісні співають мільйони, а концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні. Поринь в атмосферу разом з Княжим», - йдеться в повідомленні.

В той же час організатори фестивалю повідомили, що протягом наступних кількох днів будуть анонсовані ще три відомі виконавці, котрі виступатимуть на головній сцені.

Нагадаємо, цьогоріч Княжий відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.

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Теги: Княжий, Володимир-Волинський, гурт
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