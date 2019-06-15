«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени





«Мотор'Ролла» – рок-гурт з міста Хмельницький, який давно підкорив українську сцену. Їхні пісні співають мільйони, а концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні. Поринь в атмосферу разом з Княжим», - йдеться в повідомленні.



В той же час організатори фестивалю повідомили, що протягом наступних кількох днів будуть анонсовані ще три відомі виконавці, котрі виступатимуть на головній сцені.



Нагадаємо, цьогоріч Княжий відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда розпочала оголошувати виконавців та гурти, які виступатимуть цьогоріч. Першим гуртом фестивалю «Княжий» Мото’Ролла. Про це повідомляють на офіційній сторінці фестивалю.«Мотор'Ролла» – рок-гурт з міста Хмельницький, який давно підкорив українську сцену. Їхні пісні співають мільйони, а концерти завжди драйвові та по-домашньому атмосферні. Поринь в атмосферу разом з Княжим», - йдеться в повідомленні.В той же час організатори фестивалю повідомили, що протягом наступних кількох днів будуть анонсовані ще три відомі виконавці, котрі виступатимуть на головній сцені.Нагадаємо, цьогоріч Княжий відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.

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