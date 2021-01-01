Волинянин заплатить штраф за те, що обігнав патрульних на переході. ВІДЕО
Сьогодні, 14:24
Під час патрулювання автодороги Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), сьогодні вранці, 27 липня, патрульні помітили зупинили водія, який обігнав службовий автомобіль на пішохідному переході. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Відомо, що керманич транспортного засобу Renault Kangoo поза населеним пунктом здійснив обгін службового автомобіля на пішохідному переході, чим порушив ПДР.
Інспектори зупинили автомобіль Renault. Під час спілкування, чоловік пояснив поліцейським, що закінчував маневр, тому не вбачав в цьому ніякого порушення.
Патрульні роз’яснили 23-річному чоловікові правила дорожнього руху та склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.
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Відомо, що керманич транспортного засобу Renault Kangoo поза населеним пунктом здійснив обгін службового автомобіля на пішохідному переході, чим порушив ПДР.
Інспектори зупинили автомобіль Renault. Під час спілкування, чоловік пояснив поліцейським, що закінчував маневр, тому не вбачав в цьому ніякого порушення.
Патрульні роз’яснили 23-річному чоловікові правила дорожнього руху та склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.
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