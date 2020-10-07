Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО





Вогнем зайнялися господарські споруди в селищах Стара Вижівка та Шацьк Ковельського району. Його оперативно приборкали рятувальники 16-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Волинській області.



Імовірна причина обох пожеж – розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 липня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 2 пожежі у житловому секторі, спричинені розрядом блискавки. Про це інформують у пресслужбі рятувальників.Вогнем зайнялися господарські споруди в селищах Стара Вижівка та Шацьк Ковельського району. Його оперативно приборкали рятувальники 16-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Волинській області.Імовірна причина обох пожеж – розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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