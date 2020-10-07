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Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО

Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО
На Волині 27 липня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 2 пожежі у житловому секторі, спричинені розрядом блискавки. Про це інформують у пресслужбі рятувальників.

Вогнем зайнялися господарські споруди в селищах Стара Вижівка та Шацьк Ковельського району. Його оперативно приборкали рятувальники 16-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Волинській області.

Імовірна причина обох пожеж – розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Теги: блискавка, пожежа, Волинь
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