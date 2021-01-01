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Українця видворили з Польщі за п'яну їзду та махінації з працевлаштування

Українця видворили з Польщі за п'яну їзду та махінації з працевлаштування
54-річного громадянина України видворили з Польщі щонайменше на найближчі 3 роки.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, чоловіка затримали під час буденного контролю легальності працевлаштування. Виявилося, що той перебував у розшуку і фігурував у базах, як особа, перебування якої в Польщі є небажаним.

Раніше громадянина України засудили до 30 днів позбавлення волі за причетність до нелегального працевлаштування іноземців. Однак чоловік не відбув покарання й переховувався від правоохоронців. Крім того, він попадався п'яним за кермом, за що також мав вирок суду.

Після затримання громадянин України, аби не відсиджувати 30 днів у в'язниці, заплатив штраф у розмірі 3 800 зл. Однак через те, що він вже мав вирок суду за скоєний злочин і потрапив до бази персон нон-грата, йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Протягом найближчих 3-х років чоловікові буде заборонено подорожувати до країн Шенгенської зони.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, українець, видворення
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