Українця видворили з Польщі за п'яну їзду та махінації з працевлаштування





Як пoвідoмляє



Раніше громадянина України засудили до 30 днів позбавлення волі за причетність до нелегального працевлаштування іноземців. Однак чоловік не відбув покарання й переховувався від правоохоронців. Крім того, він попадався п'яним за кермом, за що також мав вирок суду.



Після затримання громадянин України, аби не відсиджувати 30 днів у в'язниці, заплатив штраф у розмірі 3 800 зл. Однак через те, що він вже мав вирок суду за скоєний злочин і потрапив до бази персон нон-грата, йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Протягом найближчих 3-х років чоловікові буде заборонено подорожувати до країн Шенгенської зони.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 54-річного громадянина України видворили з Польщі щонайменше на найближчі 3 роки.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, чоловіка затримали під час буденного контролю легальності працевлаштування. Виявилося, що той перебував у розшуку і фігурував у базах, як особа, перебування якої в Польщі є небажаним.Раніше громадянина України засудили до 30 днів позбавлення волі за причетність до нелегального працевлаштування іноземців. Однак чоловік не відбув покарання й переховувався від правоохоронців. Крім того, він попадався п'яним за кермом, за що також мав вирок суду.Після затримання громадянин України, аби не відсиджувати 30 днів у в'язниці, заплатив штраф у розмірі 3 800 зл. Однак через те, що він вже мав вирок суду за скоєний злочин і потрапив до бази персон нон-грата, йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Протягом найближчих 3-х років чоловікові буде заборонено подорожувати до країн Шенгенської зони.

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