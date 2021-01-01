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На Волині іноземець вчинив серію крадіжок

На Волині іноземець вчинив серію крадіжок
Серійному крадієві з Володимира-Волинського оголосили чотири підозри за вчинення злочинів.

Про це повідомляє у Володимир-Волинський районний відділ поліції.

Кілька тижнів тому поліцейські Володимир-Волинського РВП затримали 45-річного уродженця міста Кунгарат Республіки Узбекистан без визначеного місця проживання. Нині слідчі розслідують 4 факти крадіжок за заявами жителів міста та району, до яких приклав руку вищевказаний чоловік.

На початку червня до чергової частини звернувся житель міста, який повідомив, що під час розпиття спиртних напоїв в закинутому приміщенні у нього викрали мобільний телефон марки «Самсунг». Також згодом працівники поліції зареєстрували другу заяву про вчинення крадіжки, а саме, з території домоволодіння по вулиці Солопа м. Володимир-Волинський викрали набір інструментів, чим спричинили заявнику майнову шкоду.

Кілька днів тиші - і знову в чергову частину надійшов виклик про вчинення крадіжки. У ніч на 16 червня, перебуваючи на території села Овадне Володимир-Волинського району, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, невідомий зайшов на територію домоволодіння по вулиці Миру та з приміщення літньої кухні викрав мікрохвильову піч.

Цього виявилось замало зловмиснику, і він того ж дня вчинив ще одну крадіжку, а саме, перебуваючи на території села Верба, з подвір’я житлового будинку таємно викрав велосипед.

Володимир-Волинські поліцейські оперативно встановили особу серійного крадія та затримали його. 28 червня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою та оголосили підозру за одним з фактів вчинення крадіжки.

Учора, 27 липня, зловмиснику оголосили підозру ще по факту 3 крадіжок.

Кримінальне провадження відкрили за ч.2, ч.3 ст. 185 КК України. Досудове слідство триває, перевіряють причетність порушника до вчинення інших аналогічних злочинів.

На Волині іноземець вчинив серію крадіжок

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, крадій, іноземець
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