Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО





Молодь зорганізувалася у спортивні перегони: у першому відкритому кубку Ратного змагалися за першість у пляжній боротьбі, волейболі, дартсі, армреслінгу.



У місцевому парку вирував ярмарок та етнографічний фестиваль «Поліська хата гостями й піснею багата». Свої автентичні традиції і пісенний колорит демонстрували мешканці сіл Жиричі, Кортеліси, Височне, Млинове, Прохід, Гірники. А місцеві майстри дивували ремісничим хистомна виставці «Багатий умільцями Ратнівський край».



З нагоди свята від імені голови обласної ради Григорія Недопада та всього депутатського корпусу ратнівчан привітав Григорій Пустовіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 821 річницю заснування селища ратнівчани відзначили велелюдно і різноманітно. Урочистості розпочали зі спільної молитви. А по тому на різних майданчиках кожен зміг обрати розваги до душі, інформують на сайті Волиньради.Молодь зорганізувалася у спортивні перегони: у першому відкритому кубку Ратного змагалися за першість у пляжній боротьбі, волейболі, дартсі, армреслінгу.У місцевому парку вирував ярмарок та етнографічний фестиваль «Поліська хата гостями й піснею багата». Свої автентичні традиції і пісенний колорит демонстрували мешканці сіл Жиричі, Кортеліси, Височне, Млинове, Прохід, Гірники. А місцеві майстри дивували ремісничим хистомна виставці «Багатий умільцями Ратнівський край».З нагоди свята від імені голови обласної радита всього депутатського корпусу ратнівчан привітав

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