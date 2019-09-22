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Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО

Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
821 річницю заснування селища ратнівчани відзначили велелюдно і різноманітно. Урочистості розпочали зі спільної молитви. А по тому на різних майданчиках кожен зміг обрати розваги до душі, інформують на сайті Волиньради.

Молодь зорганізувалася у спортивні перегони: у першому відкритому кубку Ратного змагалися за першість у пляжній боротьбі, волейболі, дартсі, армреслінгу.

У місцевому парку вирував ярмарок та етнографічний фестиваль «Поліська хата гостями й піснею багата». Свої автентичні традиції і пісенний колорит демонстрували мешканці сіл Жиричі, Кортеліси, Височне, Млинове, Прохід, Гірники. А місцеві майстри дивували ремісничим хистомна виставці «Багатий умільцями Ратнівський край».

З нагоди свята від імені голови обласної ради Григорія Недопада та всього депутатського корпусу ратнівчан привітав Григорій Пустовіт.
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО


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Теги: Ратне, селище, свято, святкування
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