Військовий з Нововолинська просить допомоги: у його мами виявили рак, потрібно 87 тисяч грн на хіміотерапію
Сьогодні, 22:48
У 44-річної Тетяни Осадчої виявили рак легень 4 стадії з метастазами в кістках. На 6-ть курсів хіміотерапії необхідно 87 тисяч гривень. Про це пише видання "БУГ".
За допомогою до небайдужих людей звертається син жінки – мешканець Нововолинська Сергій Мурзак. Хлопець – учасник бойових дій, зараз служить в селі Морозовичі.
Розповідає, що рак виявили у мами одразу після народження донечки. Зараз дівчинці всього два місяці.
Тетяні призначили 6-ть курсів хімії, вартість яких – 87 тисяч гривень. Сім’я не була готова до таких витрат. Сергію самостійно вдалося зібрати на один курс, тож він звертається з проханням допомогти.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку:
5168 7427 3325 5685 (Сергій Мурзак, син).
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За допомогою до небайдужих людей звертається син жінки – мешканець Нововолинська Сергій Мурзак. Хлопець – учасник бойових дій, зараз служить в селі Морозовичі.
Розповідає, що рак виявили у мами одразу після народження донечки. Зараз дівчинці всього два місяці.
Тетяні призначили 6-ть курсів хімії, вартість яких – 87 тисяч гривень. Сім’я не була готова до таких витрат. Сергію самостійно вдалося зібрати на один курс, тож він звертається з проханням допомогти.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку:
5168 7427 3325 5685 (Сергій Мурзак, син).
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