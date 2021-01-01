Військовий з Нововолинська просить допомоги: у його мами виявили рак, потрібно 87 тисяч грн на хіміотерапію

Тетяни Осадчої виявили рак легень 4 стадії з метастазами в кістках. На 6-ть курсів хіміотерапії необхідно 87 тисяч гривень. Про це



За допомогою до небайдужих людей звертається син жінки – мешканець Нововолинська Сергій Мурзак. Хлопець – учасник бойових дій, зараз служить в селі Морозовичі.



Розповідає, що рак виявили у мами одразу після народження донечки. Зараз дівчинці всього два місяці.



Тетяні призначили 6-ть курсів хімії, вартість яких – 87 тисяч гривень. Сім’я не була готова до таких витрат. Сергію самостійно вдалося зібрати на один курс, тож він звертається з проханням допомогти.



Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку:



5168 7427 3325 5685 (Сергій Мурзак, син).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 44-річноївиявили рак легень 4 стадії з метастазами в кістках. На 6-ть курсів хіміотерапії необхідно 87 тисяч гривень. Про це пише видання "БУГ".За допомогою до небайдужих людей звертається син жінки – мешканець Нововолинська. Хлопець – учасник бойових дій, зараз служить в селі Морозовичі.Розповідає, що рак виявили у мами одразу після народження донечки. Зараз дівчинці всього два місяці.Тетяні призначили 6-ть курсів хімії, вартість яких – 87 тисяч гривень. Сім’я не була готова до таких витрат. Сергію самостійно вдалося зібрати на один курс, тож він звертається з проханням допомогти.Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію