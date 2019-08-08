Придумали, як і за скільки грошей вирішити проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО





Проблема смороду у Луцьку є вже більше двох років. І комунальники, і дослідники, і владці дійшли висновку, що вона є комплексною. А основне джерело – очисні споруди у Липлянах. Їм уже 50 років. Працюють безперебійно без ремонту з часу будівництва. Тому не дивно, що впоратися з тоннами каналізаційних відходів щодня техніці важко.



Поки очисні споруди тільки збираються реконструювати, на підприємстві уже знайшли вихід, як частково побороти проблему смороду. “Луцькводоканал” придбає у лізинг установку для осушення мулу за приблизно 10 000 000 гривень. Це дозволить за максимально короткий період осушити мул і в подальшому він більше тхнути не буде.



Зараз осушення мулу відбувається природним способом. На восьми гектарах площі розміщені 16 мулових карт, глибиною три метри. З них – дві резервні. Одна карта заповнюється за місяць. Після того їх очищують, а вміст відправляють досушуватись. Через те, що все це відбувається просто неба, запах у місті частково залежить від напрямку вітру.



Завдяки новій модульній установці – мулу стане менше: 12-15 кубів замість 300.



За словами директора очисних споруд, модульну установку придбають найближчим часом. А після реконструкції буде цілий цех, який працюватиме над осушенням мулу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани продовжують скаржитися на сморід у місті. Неприємний запах, твердять лучани, найбільше чути ранками і вечорами. А смердить, кажуть, по всьому місту. Про це пише 12КАНАЛ Проблема смороду у Луцьку є вже більше двох років. І комунальники, і дослідники, і владці дійшли висновку, що вона є комплексною. А основне джерело – очисні споруди у Липлянах. Їм уже 50 років. Працюють безперебійно без ремонту з часу будівництва. Тому не дивно, що впоратися з тоннами каналізаційних відходів щодня техніці важко.Поки очисні споруди тільки збираються реконструювати, на підприємстві уже знайшли вихід, як частково побороти проблему смороду. “Луцькводоканал” придбає у лізинг установку для осушення мулу за приблизно 10 000 000 гривень. Це дозволить за максимально короткий період осушити мул і в подальшому він більше тхнути не буде.Зараз осушення мулу відбувається природним способом. На восьми гектарах площі розміщені 16 мулових карт, глибиною три метри. З них – дві резервні. Одна карта заповнюється за місяць. Після того їх очищують, а вміст відправляють досушуватись. Через те, що все це відбувається просто неба, запах у місті частково залежить від напрямку вітру.Завдяки новій модульній установці – мулу стане менше: 12-15 кубів замість 300.За словами директора очисних споруд, модульну установку придбають найближчим часом. А після реконструкції буде цілий цех, який працюватиме над осушенням мулу.

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