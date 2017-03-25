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Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів Десантно-штурмових військ та ​ООС

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів Десантно-штурмових військ та ​ООС
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

"Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Президент акцентував увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», – резюмував глава держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Валерій Залужний.

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Теги: Олександр Павлюк, Сергій Шаптала
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