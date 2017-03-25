Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів Десантно-штурмових військ та ​ООС

Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Зазначається, що з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.



"Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.



Президент акцентував увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.



«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», – зазначив Зеленський.



Він наголосив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.



«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», – резюмував глава держави.



Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив Валерій Залужний.

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