Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів Десантно-штурмових військ та ООС
Сьогодні, 01:01
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.
"Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Президент акцентував увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.
«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.
«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», – резюмував глава держави.
Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Валерій Залужний.
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Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.
"Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Президент акцентував увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.
«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.
«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», – резюмував глава держави.
Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Валерій Залужний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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