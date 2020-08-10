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Під Харковом вбили 6-річну дівчинку: підозрюють підлітка-односельця

Під Харковом вбили 6-річну дівчинку: підозрюють підлітка-односельця
У Харківські області 6-річну дівчинку, яку розшукали, знайшли вбитою. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті виявили близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника – це 13-річний місцевий мешканець, йдеться на сайті ГУНП у Харківській області.

Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Нагадують, що про зникнення дитини 28 липня о 19-10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18-00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, НГУ, група кінологів та громадськість.

У цей же день, 28 липня, близько 23-50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.

На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.

Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.


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Теги: вбивство, Хірківщина, розшук, дівчинка
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