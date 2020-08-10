Під Харковом вбили 6-річну дівчинку: підозрюють підлітка-односельця

У Харківські області 6-річну дівчинку, яку розшукали, знайшли вбитою. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті виявили близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів.Поліція оперативно встановила особу зловмисника – це 13-річний місцевий мешканець, йдеться на сайті ГУНП у Харківській області.Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.Нагадують, що про зникнення дитини 28 липня о 19-10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18-00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, НГУ, група кінологів та громадськість.У цей же день, 28 липня, близько 23-50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням воліТривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.