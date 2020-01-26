На голову 5-річній дитині у Дніпрі впав і встромився ніж
Сьогодні, 19:18
У Дніпрі в лікарню потрапив маленький хлопчик, якому на голову впав ніж. Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.
Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.
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Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.
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