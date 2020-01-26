На голову 5-річній дитині у Дніпрі впав і встромився ніж





Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.



У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі в лікарню потрапив маленький хлопчик, якому на голову впав ніж. Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію