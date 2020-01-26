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На голову 5-річній дитині у Дніпрі впав і встромився ніж

На голову 5-річній дитині у Дніпрі впав і встромився ніж
У Дніпрі в лікарню потрапив маленький хлопчик, якому на голову впав ніж. Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.

Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.

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Теги: дитина, ножове поранення, лікарня
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