Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначення Дня молоді в Україні перенесли на 12 серпня. Ця дата збігається зі святуванням Міжнародного дня молоді у світі.



Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 29 липня, йдеться на сайті Офісу президента.



Зеленський підписав документ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.



Цей указ набирає чинності з 1 січня 2022 року.





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