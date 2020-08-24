Зеленський переніс дату святкування Дня молоді
Сьогодні, 15:40
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначення Дня молоді в Україні перенесли на 12 серпня. Ця дата збігається зі святуванням Міжнародного дня молоді у світі.
Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 29 липня, йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський підписав документ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.
Цей указ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
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Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 29 липня, йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський підписав документ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.
Цей указ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
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