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«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО

«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО
Мешканці села Клепачів, яке віднедавна належить до Луцької тергромади, нарікають на проблему з доїздом до обласного центру Волині.

Про це вони розповіли під час зустрічі з депутатами від "Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайлом Находом, Аллою Надточій та Христиною Синюк (Назар), які й ініціювали зустріч, – йдеться на сторінці "СВІДОМИХ" у Facebook.

Однією із головних проблем для мешканців села є доїзд до Луцька, адже власник автобусного маршруту Луцьк-Клепачів збільшив вартість проїзду на 30 %. Люди вважають нову ціну необґрунтованою. Ця маршрутка – єдине сполучення села з обласним центром: інші автобуси сюди не заїжджають.
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО


"Раніше доїзд з Клепачева до майже центру Луцька коштував 17 гривень, нині вартість зросла до 30 грн в одну сторону. А може підстрибнути й до 50 грн. Щоб проїхати туди та повернутися людям треба 60, а то й 100 гривень. Для працюючих – це значна сума, а для пенсіонерів і поготів", – зазначається в дописі.

Ще однією проблемою є відсутність місця для культурного дозвілля – клубу, де можна було б влаштовувати концерти чи дискотеки, в селі немає. Усі заходи святкування відбуваються біля старої сільської школи. Відсутнє дозвілля для молоді та школярів.

Також жителі села розповіли про необхідність облаштувати пішохідний перехід біля магазину, а також встановити додаткові "лежачі поліцейські" біля в'їзду в село та на перехресті. До слова, засоби примусового зниження швидкості минулого року встановили біля школи за сприяння депутата від "Громадянського Руху "СВІДОМІ" Валентина Хаймика.
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО


Дорога у Клепачеві також потребує ремонту. Оскільки це траса обласного значення, то його має виконати Служба автомобільних доріг.
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО


Депутати "Громадянського Руху "СВІДОМІ" пообіцяли докласти максимум зусиль, аби проблеми села вдалося вирішити.
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО

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Теги: Клепачів, Луцьк, проїзд, ціна, здорожчання, СВІДОМІ
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