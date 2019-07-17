«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО





Про це вони розповіли під час зустрічі з депутатами від "Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайлом Находом, Аллою Надточій та Христиною Синюк (Назар), які й ініціювали зустріч, – йдеться на сторінці "СВІДОМИХ" у



Однією із головних проблем для мешканців села є доїзд до Луцька, адже власник автобусного маршруту Луцьк-Клепачів збільшив вартість проїзду на 30 %. Люди вважають нову ціну необґрунтованою. Ця маршрутка – єдине сполучення села з обласним центром: інші автобуси сюди не заїжджають.





"Раніше доїзд з Клепачева до майже центру Луцька коштував 17 гривень, нині вартість зросла до 30 грн в одну сторону. А може підстрибнути й до 50 грн. Щоб проїхати туди та повернутися людям треба 60, а то й 100 гривень. Для працюючих – це значна сума, а для пенсіонерів і поготів", – зазначається в дописі.



Ще однією проблемою є відсутність місця для культурного дозвілля – клубу, де можна було б влаштовувати концерти чи дискотеки, в селі немає. Усі заходи святкування відбуваються біля старої сільської школи. Відсутнє дозвілля для молоді та школярів.



Також жителі села розповіли про необхідність облаштувати пішохідний перехід біля магазину, а також встановити додаткові "лежачі поліцейські" біля в'їзду в село та на перехресті. До слова, засоби примусового зниження швидкості минулого року встановили біля школи за сприяння депутата від "Громадянського Руху "СВІДОМІ" Валентина Хаймика.



Дорога у Клепачеві також потребує ремонту. Оскільки це траса обласного значення, то його має виконати Служба автомобільних доріг.



Депутати "Громадянського Руху "СВІДОМІ" пообіцяли докласти максимум зусиль, аби проблеми села вдалося вирішити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Клепачів, яке віднедавна належить до Луцької тергромади, нарікають на проблему з доїздом до обласного центру Волині.Про це вони розповіли під час зустрічі з депутатами від "Громадянського Руху "СВІДОМІ"та, які й ініціювали зустріч, – йдеться на сторінці "СВІДОМИХ" у Facebook. Однією із головних проблем для мешканців села є доїзд до Луцька, адже власник автобусного маршруту Луцьк-Клепачів збільшив вартість проїзду на 30 %. Люди вважають нову ціну необґрунтованою. Ця маршрутка – єдине сполучення села з обласним центром: інші автобуси сюди не заїжджають."Раніше доїзд з Клепачева до майже центру Луцька коштував 17 гривень, нині вартість зросла до 30 грн в одну сторону. А може підстрибнути й до 50 грн. Щоб проїхати туди та повернутися людям треба 60, а то й 100 гривень. Для працюючих – це значна сума, а для пенсіонерів і поготів", – зазначається в дописі.Ще однією проблемою є відсутність місця для культурного дозвілля – клубу, де можна було б влаштовувати концерти чи дискотеки, в селі немає. Усі заходи святкування відбуваються біля старої сільської школи. Відсутнє дозвілля для молоді та школярів.Також жителі села розповіли про необхідність облаштувати пішохідний перехід біля магазину, а також встановити додаткові "лежачі поліцейські" біля в'їзду в село та на перехресті. До слова, засоби примусового зниження швидкості минулого року встановили біля школи за сприяння депутата від "Громадянського Руху "СВІДОМІ"Дорога у Клепачеві також потребує ремонту. Оскільки це траса обласного значення, то його має виконати Служба автомобільних доріг.Депутати "Громадянського Руху "СВІДОМІ" пообіцяли докласти максимум зусиль, аби проблеми села вдалося вирішити.

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