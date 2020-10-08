Луцьк викупив землі для розширення кладовища у Гаразджі

Луцьк викупив три земельні ділянки задля розширення міського кладовища. Проводять роботу й щодо вишукування землі для розширення цвинтарів і в приєднаних до міста населених пунктах.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Під час засідання депутати погодили проєкт рішення щодо викупу земельних ділянок для розширення кладовища в Гаразджі. Йдеться про три земельні ділянки площею 0,2887 га, 0,2000 га та 0,1400 га.Згідно з експертними грошовими оцінками від 9 липня, вартість землі становить: 206 000 гривень (0,2887 га), 144 632 гривні (0,2000 га) та 103 121 гривню (0,1400 га).Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ»зауважила, що на початку каденції, коли до міста приєдналися села, піднімали питання щодо розширення меж інших кладовищ.«Ми розуміємо, що у Гаразджі місця вже чимало. Але там громади теж будуть розвиватися. Потрібно розуміти, чи існує можливість збільшити земельні ділянки», - сказала Надточій.Директор департаменту ЖКГвідповів, що у Прилуцькому вже працюють над збільшенням кладовища на 50 соток. Також вирішують питання спільно з земельним управлінням та управлінням архітектури щодо розширення резервування землі під іншими кладовищами на території Луцької міської територіальної громади.«Місця вивчаються. Земельне управління має надати нам інформацію», - додав він.