Дитсадок у Крупі, який рік тому показували Зеленському, нарешті набирає вихованців

Новий дошкільний навчальний заклад у селі Крупа Підгайцівської громади готується приймати вихованців вже у вересні.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.Завідувачка дошкільним навчальним закладомрозповіла, що вони активно приймають заяви від батьків вихованців віком від 2 років.Для того, щоб подати документи у дитсадок потрібно написати заяву та додати свідоцтво про народження дитини. Прийом заяв відбувається щодня у дитсадку із 9 до 17 години. Телефон завідувачки Ірини Ярославівни Нестер – 0669606893.Нагадаємо, ще у липні минулого року президент України. Зеленський анонсував відкриття закладу найближчим часом. Утім, дитсадок за рік так і не запрацював. В ОДА