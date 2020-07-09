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Дитсадок у Крупі, який рік тому показували Зеленському, нарешті набирає вихованців

Дитсадок у Крупі, який рік тому показували Зеленському, нарешті набирає вихованців
Новий дошкільний навчальний заклад у селі Крупа Підгайцівської громади готується приймати вихованців вже у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.

Завідувачка дошкільним навчальним закладом Ірина Нестер розповіла, що вони активно приймають заяви від батьків вихованців віком від 2 років.

Для того, щоб подати документи у дитсадок потрібно написати заяву та додати свідоцтво про народження дитини. Прийом заяв відбувається щодня у дитсадку із 9 до 17 години. Телефон завідувачки Ірини Ярославівни Нестер – 0669606893.

Нагадаємо, ще у липні минулого року президент України Володимир Зеленський оглянув дитсадок у селі Крупа, адже його зводять у рамках президентської програми «Велике будівництво». Зеленський анонсував відкриття закладу найближчим часом. Утім, дитсадок за рік так і не запрацював. В ОДА пояснювали причини, через які так склалося.

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Теги: Крупа, дитсадок
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