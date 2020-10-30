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Затримали чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін

Затримали чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін
Чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати себе у будівлі Кабінету міністрів, затримали.

Про це повідомила прессекретарка Київської державної міської адміністрації журналістам, пише "ТСН".

Незабаром має відбутися брифінг поліції щодо інциденту.

Нагадаємо, до будівлі Кабінету міністрів, де о 13:00 має відбутися засідання уряду, прорвався невідомий чоловік з предметом, схожим на гранату, висмикнув чеку і погрожував себе підірвати. Більше того, він сказав, що "живим звідти не піде, сяде на 10 років".

Очевидці намагалися його вгамувати, утім нападник забіг усередину і, попередньо, взяв заручників.

У ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка з гранатою звати Володимир Прохнич. Він нібито ветеран АТО, був сапером в "Айдарі", має контузію.

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Теги: захоплення Кабміну, затримання, Київ
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