Затримали чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін
Сьогодні, 11:45
Чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати себе у будівлі Кабінету міністрів, затримали.
Про це повідомила прессекретарка Київської державної міської адміністрації журналістам, пише "ТСН".
Незабаром має відбутися брифінг поліції щодо інциденту.
Нагадаємо, до будівлі Кабінету міністрів, де о 13:00 має відбутися засідання уряду, прорвався невідомий чоловік з предметом, схожим на гранату, висмикнув чеку і погрожував себе підірвати. Більше того, він сказав, що "живим звідти не піде, сяде на 10 років".
Очевидці намагалися його вгамувати, утім нападник забіг усередину і, попередньо, взяв заручників.
У ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка з гранатою звати Володимир Прохнич. Він нібито ветеран АТО, був сапером в "Айдарі", має контузію.
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Про це повідомила прессекретарка Київської державної міської адміністрації журналістам, пише "ТСН".
Незабаром має відбутися брифінг поліції щодо інциденту.
Нагадаємо, до будівлі Кабінету міністрів, де о 13:00 має відбутися засідання уряду, прорвався невідомий чоловік з предметом, схожим на гранату, висмикнув чеку і погрожував себе підірвати. Більше того, він сказав, що "живим звідти не піде, сяде на 10 років".
Очевидці намагалися його вгамувати, утім нападник забіг усередину і, попередньо, взяв заручників.
У ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка з гранатою звати Володимир Прохнич. Він нібито ветеран АТО, був сапером в "Айдарі", має контузію.
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