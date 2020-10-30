Затримали чоловіка з гранатою, який захопив Кабмін





Про це повідомила прессекретарка Київської державної міської адміністрації журналістам, пише



Незабаром має відбутися брифінг поліції щодо інциденту.



Нагадаємо, до будівлі Кабінету міністрів, де о 13:00 має відбутися засідання уряду, прорвався невідомий чоловік з предметом, схожим на гранату, висмикнув чеку і погрожував себе підірвати. Більше того, він сказав, що "живим звідти не піде, сяде на 10 років".



Очевидці намагалися його вгамувати, утім нападник забіг усередину і, попередньо, взяв заручників.



У ЗМІ з'явилася інформація, що чоловіка з гранатою звати Володимир Прохнич. Він нібито ветеран АТО, був сапером в "Айдарі", має контузію.

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