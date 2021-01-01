Повідомили, чи допускатимуть до роботи невакцинованих вчителів на Волині
Сьогодні, 17:25
Очільниця управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна розповіла, чи допустять до роботи з початку навчального року невакцинованих волинських вчителів.
Про це пише ІА "Конкурент".
За словами головної освітянки Волині, у області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.
"Нема в нас такого на Волині, і правил таких немає. Є тільки рішення МОЗу і санітарного лікаря, що якщо у нас буде погіршуватися ситуація, і ми із "зеленої зони" будемо виходити в якусь іншу, то дозволять працювати стаціонарно тільки тим закладам, де не менше, ніж 80% працівників буде вакциновано. Ідеться не тільки про педагогічних працівників, але і про всіх дорослих. До учнів такої вимоги немає", – каже Людмила Плахотна.
Вона додає, що щеплення від коронавірусу серед вчителів області зараз активно пропагують.
"Ми зараз дуже активізувалися. У нас є така програма, де кожного дня кожен директор школи у нас розказує, скільки є вакцинованих і бажаючих. Ми передаємо всі списки до управління охорони здоров'я і забезпечуємо першочергову вакцинацію", – говорить чиновниця.
За її словами, наразі на Волині вакциновано близько 25% працівників освіти. Ідеться не тільки про педагогів, але також і про персонал освітніх закладів і установ усіх рівнів. Гірша ситуація у дошкіллі. Але для вихователів і решти працівників ДНЗ немає вимоги бути вакцинованими.
Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на зараз немає передумов до повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року.
Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання.
"У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі", – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ІА "Конкурент".
За словами головної освітянки Волині, у області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.
"Нема в нас такого на Волині, і правил таких немає. Є тільки рішення МОЗу і санітарного лікаря, що якщо у нас буде погіршуватися ситуація, і ми із "зеленої зони" будемо виходити в якусь іншу, то дозволять працювати стаціонарно тільки тим закладам, де не менше, ніж 80% працівників буде вакциновано. Ідеться не тільки про педагогічних працівників, але і про всіх дорослих. До учнів такої вимоги немає", – каже Людмила Плахотна.
Вона додає, що щеплення від коронавірусу серед вчителів області зараз активно пропагують.
"Ми зараз дуже активізувалися. У нас є така програма, де кожного дня кожен директор школи у нас розказує, скільки є вакцинованих і бажаючих. Ми передаємо всі списки до управління охорони здоров'я і забезпечуємо першочергову вакцинацію", – говорить чиновниця.
За її словами, наразі на Волині вакциновано близько 25% працівників освіти. Ідеться не тільки про педагогів, але також і про персонал освітніх закладів і установ усіх рівнів. Гірша ситуація у дошкіллі. Але для вихователів і решти працівників ДНЗ немає вимоги бути вакцинованими.
Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на зараз немає передумов до повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року.
Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання.
"У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі", – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ
Сьогодні, 17:45
Друзі закопали на смітнику: на Тернопільщині знайшли рештки підлітка, який зник 17 років тому
Сьогодні, 17:41
Повідомили, чи допускатимуть до роботи невакцинованих вчителів на Волині
Сьогодні, 17:25
Повідомили про вистріл: у Луцьку в дворі будинку затримали чоловіка з пістолетом і наркотиками
Сьогодні, 16:47