Повідомили, чи допускатимуть до роботи невакцинованих вчителів на Волині

Людмила Плахотна розповіла, чи допустять до роботи з початку навчального року невакцинованих волинських вчителів.



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За словами головної освітянки Волині, у області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.



"Нема в нас такого на Волині, і правил таких немає. Є тільки рішення МОЗу і санітарного лікаря, що якщо у нас буде погіршуватися ситуація, і ми із "зеленої зони" будемо виходити в якусь іншу, то дозволять працювати стаціонарно тільки тим закладам, де не менше, ніж 80% працівників буде вакциновано. Ідеться не тільки про педагогічних працівників, але і про всіх дорослих. До учнів такої вимоги немає", – каже Людмила Плахотна.



Вона додає, що щеплення від коронавірусу серед вчителів області зараз активно пропагують.



"Ми зараз дуже активізувалися. У нас є така програма, де кожного дня кожен директор школи у нас розказує, скільки є вакцинованих і бажаючих. Ми передаємо всі списки до управління охорони здоров'я і забезпечуємо першочергову вакцинацію", – говорить чиновниця.



За її словами, наразі на Волині вакциновано близько 25% працівників освіти. Ідеться не тільки про педагогів, але також і про персонал освітніх закладів і установ усіх рівнів. Гірша ситуація у дошкіллі. Але для вихователів і решти працівників ДНЗ немає вимоги бути вакцинованими.



Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на зараз немає передумов до повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року.



Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання.



"У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця управління освіти Волинської ОДАрозповіла, чи допустять до роботи з початку навчального року невакцинованих волинських вчителів.Про це пише ІА "Конкурент". За словами головної освітянки Волині, у області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення."Нема в нас такого на Волині, і правил таких немає. Є тільки рішення МОЗу і санітарного лікаря, що якщо у нас буде погіршуватися ситуація, і ми із "зеленої зони" будемо виходити в якусь іншу, то дозволять працювати стаціонарно тільки тим закладам, де не менше, ніж 80% працівників буде вакциновано. Ідеться не тільки про педагогічних працівників, але і про всіх дорослих. До учнів такої вимоги немає", – каже Людмила Плахотна.Вона додає, що щеплення від коронавірусу серед вчителів області зараз активно пропагують."Ми зараз дуже активізувалися. У нас є така програма, де кожного дня кожен директор школи у нас розказує, скільки є вакцинованих і бажаючих. Ми передаємо всі списки до управління охорони здоров'я і забезпечуємо першочергову вакцинацію", – говорить чиновниця.За її словами, наразі на Волині вакциновано близько 25% працівників освіти. Ідеться не тільки про педагогів, але також і про персонал освітніх закладів і установ усіх рівнів. Гірша ситуація у дошкіллі. Але для вихователів і решти працівників ДНЗ немає вимоги бути вакцинованими.Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Українизаявив, що станом на зараз немає передумов до повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року.Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання."У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі", – сказав він.

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