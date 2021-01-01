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Повідомили, чи допускатимуть до роботи невакцинованих вчителів на Волині

Повідомили, чи допускатимуть до роботи невакцинованих вчителів на Волині
Очільниця управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна розповіла, чи допустять до роботи з початку навчального року невакцинованих волинських вчителів.

Про це пише ІА "Конкурент".

За словами головної освітянки Волині, у області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.

"Нема в нас такого на Волині, і правил таких немає. Є тільки рішення МОЗу і санітарного лікаря, що якщо у нас буде погіршуватися ситуація, і ми із "зеленої зони" будемо виходити в якусь іншу, то дозволять працювати стаціонарно тільки тим закладам, де не менше, ніж 80% працівників буде вакциновано. Ідеться не тільки про педагогічних працівників, але і про всіх дорослих. До учнів такої вимоги немає", – каже Людмила Плахотна.

Вона додає, що щеплення від коронавірусу серед вчителів області зараз активно пропагують.

"Ми зараз дуже активізувалися. У нас є така програма, де кожного дня кожен директор школи у нас розказує, скільки є вакцинованих і бажаючих. Ми передаємо всі списки до управління охорони здоров'я і забезпечуємо першочергову вакцинацію", – говорить чиновниця.

За її словами, наразі на Волині вакциновано близько 25% працівників освіти. Ідеться не тільки про педагогів, але також і про персонал освітніх закладів і установ усіх рівнів. Гірша ситуація у дошкіллі. Але для вихователів і решти працівників ДНЗ немає вимоги бути вакцинованими.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на зараз немає передумов до повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року.

Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання.

"У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі", – сказав він.

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Теги: вчителі, вакцинація, Волинь
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