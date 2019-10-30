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У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку

У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
У сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили ТЗ (MAN, 2006 року випуску), який був у міжнародному розшуку.

Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.

Також житель Володимира-Волинського хотів перереєструвати BMW 1992 року випуску, однак працівники Нововолинського сервісного центру МВС разом з експертною службою під час перевірки документів і огляду авто виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням була замінена не в умовах заводу-виробника.

Про факти сповістили до відділу поліції для подальшої перевірки.


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Теги: Струмівка, сервісний центр МВС, порушення, розшук
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