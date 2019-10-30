У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
У сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили ТЗ (MAN, 2006 року випуску), який був у міжнародному розшуку.
Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.
Також житель Володимира-Волинського хотів перереєструвати BMW 1992 року випуску, однак працівники Нововолинського сервісного центру МВС разом з експертною службою під час перевірки документів і огляду авто виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням була замінена не в умовах заводу-виробника.
Про факти сповістили до відділу поліції для подальшої перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.
Також житель Володимира-Волинського хотів перереєструвати BMW 1992 року випуску, однак працівники Нововолинського сервісного центру МВС разом з експертною службою під час перевірки документів і огляду авто виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням була замінена не в умовах заводу-виробника.
Про факти сповістили до відділу поліції для подальшої перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 7–8 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11