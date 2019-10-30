У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку





Про це



Також житель Володимира-Волинського хотів перереєструвати BMW 1992 року випуску, однак працівники Нововолинського сервісного центру МВС разом з експертною службою під час перевірки документів і огляду авто виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням була замінена не в умовах заводу-виробника.



Про факти сповістили до відділу поліції для подальшої перевірки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили ТЗ (MAN, 2006 року випуску), який був у міжнародному розшуку.Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.Також житель Володимира-Волинського хотів перереєструвати BMW 1992 року випуску, однак працівники Нововолинського сервісного центру МВС разом з експертною службою під час перевірки документів і огляду авто виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням була замінена не в умовах заводу-виробника.Про факти сповістили до відділу поліції для подальшої перевірки.

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