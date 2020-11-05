За місяць треба зібрати 100 тисяч доларів: 10-річна онкохвора волинянка потребує допомоги

Настя Трофимюк лише споглядає на море з вікна палати турецької лікарні. У десятирічної дівчинки виявили рак крові. Про це інформує



В Україні її не змогли вчасно забезпечити лікуванням, нарікають батьки. Тож вирушили за кордон. За місяць Насті повинні зробити трансплантацію кісткового мозку. Її вартість – понад 100 тисяч доларів. Родина Трофимюків звертається за допомогою. Адже саме завдяки українцям Настуся вже змогла пройти дороговартісну хіміотерапію.



10-річна Настя пише ікону Архангела Михаїла – переможця у битві з нечистю. Дівчинка переконана, вона також здолає рак крові.



"Мене навчила мама малювати, я розмальовувала і малювала", – каже Анастасія Трофимюк. Наприкінці квітня через раптову температуру і слабкість у Насті взяли аналіз крові. Коли родина Трофимюків почула діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія – мерщій із Волині приїхала до столичного Охматдиту.



"Прийшов лікар. Сказала, що, на жаль, зараз у відділенні на четвертому поверсі немає місць. Що потрібно почекати. Ми зрозуміли, що потрібно діяти. Щось робити. Тому що бластні клітини ділилися дуже швидко в Насті. В неї при надходженні в Охматдит було 18%. При виписці в неї було вже 53%", – наголосила мати Анастасії Юлія Трофимюк.



Попри прострочений закордонний паспорт Насті та відсутність того дня у продажу квитків до Анталії, батьки дівчинки терміново здали тест на коронавірус і вирушили до аеропорту. І далі сама доля почала допомагати, переконана Юлія. Таксист привіз результати тесту, працівники паспортного столу за годину зробили новий документ. А пілот літака, коли помітив жінку у сльозах, просто не зміг пройти повз.





У Туреччині Настя почала проходити перший курс хіміотерапії. Його вартість – майже 20 тисяч доларів. Ці кошти в родини були. А ось на три наступних курси назбирати допомогли українці.

Нині родина Трофимюків знову просить допомоги. Адже лікарі констатували: без трансплантації кісткового мозку – не обійтися. До вересня треба назбирати понад 100 тисяч доларів.



Вже два місяці минуло відтоді, як Настя прилетіла до Анталії. З вікна лікарні видно узбережжя Середземного моря. Утім дівчинка навіть і не мріє в ньому поплавати до завершення лікування. Нині – понад усе хоче повернутися до рідного Нововолинська. Щоби обійняти дідуся з бабусею та рідних сестричок.



Реквізити картки мами Насті:





5168742729599427 Юлія Трофимюк



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