Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:37
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.
Найбільше хворих виявили у Луцькій територіальній громаді. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Так, у Луцькому районі – 6 хворих:
Луцька ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ — 2
Усього станом на 08 серпня в області зареєстровано 62 338 випадків.
Одужало – 61 066 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 265 471 особу, за останню добу – 86 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 7 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1191 щеплення. Першою дозою щеплено 959 осіб та другою дозою – 232 особи. Загалом проведено 119 174 щеплення.
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Найбільше хворих виявили у Луцькій територіальній громаді. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Так, у Луцькому районі – 6 хворих:
Луцька ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ — 2
Усього станом на 08 серпня в області зареєстровано 62 338 випадків.
Одужало – 61 066 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 265 471 особу, за останню добу – 86 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 7 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1191 щеплення. Першою дозою щеплено 959 осіб та другою дозою – 232 особи. Загалом проведено 119 174 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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