Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.Найбільше хворих виявили у Луцькій територіальній громаді. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.Так, уЛуцька ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 1Колківська ТГ – 1Ковельська ТГ — 2Усього станом на 08 серпня в області зареєстровано 62 338 випадків.Одужало – 61 066 осіб (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1205 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежено 265 471 особу, за останню добу – 86 осіб.За добу 7 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1191 щеплення. Першою дозою щеплено 959 осіб та другою дозою – 232 особи. Загалом проведено 119 174 щеплення.