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Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше хворих виявили у Луцькій територіальній громаді. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Так, у Луцькому районі – 6 хворих:

Луцька ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1

Ковельський район – 2 хворих:

Ковельська ТГ — 2
Усього станом на 08 серпня в області зареєстровано 62 338 випадків.

Одужало – 61 066 осіб (за останню добу – 2).

Летальні випадки – 1205 (за останню добу –0).

Методом ПЛР всього обстежено 265 471 особу, за останню добу – 86 осіб.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 7 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1191 щеплення. Першою дозою щеплено 959 осіб та другою дозою – 232 особи. Загалом проведено 119 174 щеплення.

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Теги: Волинь, Луцьк, коронавірус
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