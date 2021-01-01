Поєднання вибухової енергії і душевності: фінальний день «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 10:43
Відгримів ювілейний 15-ий фестиваль українського духу «Бандерштат». Останній день грандіозного музичного дійства відбувся учора, 8 серпня.
Розпочали дійства фінального дня «Бандерштату» з виступів на гутірково-літературній сцені. У третій день фестивалю тут, зокрема, спілкувалися з поетом та музикантом Сергієм Жаданом, найпопулярнішим професійним фітнес-тренером України Віктором Мандзяком, Львівським міським головою Андрієм Садовим, а також громадським діячем, одним з лідерів одеського майдану Сергієм Стерненком.
Сцена ж запрацювала з виступу рок-гуртк з міста Нововолинська «Цвях». Дала естафету перейняли гурти «ФлайzZzа» та «Mad Heads».
Наступним на сцену «Бандерштату» вийшов виконавець Саша Чемеров, колишній фронтмен рок-гуртів Димна Суміш, X-позери, Vkrayst. Він, зокрема, потішив фестивальників своєю новою піснею «Мама», але найбільше здивував спільним виконанням пісні «Любила» із Андрієм Хливнюком (солістом гурту «Бумбокс»). Гурт «Бумбокс» був хедлайнером другого дня «Бандерштату», тож побачити Хливнюка на сцені ще й 8 серпня ніхто не сподівався. Аля фанатів гурту це було справжнім сюрпризом.
Просто таки підірвав публіку наступний виступ. Під пісні українського рок-гурту з Харкова «Жадан і собаки» публіка просто таки скаженіла. Гурт виконав хіти «Чотири роки без Кобзона», «Мадонна» «Бухло», «Тьолка барабанщика» та інші.
Олександр Положинський, який є постійним гостем і виконавцем на фестивалі, традиційно потішив публіку неймовірним виступом із відомими усім хітами, утім – у дещо новому амплуа.
Опісля ж відбувся довгоочікуваний фестивальниками виступ хедлайнерів фінального дня – гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Лідер гурту Сергій Танчинець влаштував годину душевності та лірики на сцені «Бандерштату».
Фінальним акордом же 15-го фестивалю став виступ жіночого театрально-музичного гурту, що виступає в жанрах «фрік-кабаре» і театрального перформансу, «Dakh Daughters».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Розпочали дійства фінального дня «Бандерштату» з виступів на гутірково-літературній сцені. У третій день фестивалю тут, зокрема, спілкувалися з поетом та музикантом Сергієм Жаданом, найпопулярнішим професійним фітнес-тренером України Віктором Мандзяком, Львівським міським головою Андрієм Садовим, а також громадським діячем, одним з лідерів одеського майдану Сергієм Стерненком.
Сцена ж запрацювала з виступу рок-гуртк з міста Нововолинська «Цвях». Дала естафету перейняли гурти «ФлайzZzа» та «Mad Heads».
Наступним на сцену «Бандерштату» вийшов виконавець Саша Чемеров, колишній фронтмен рок-гуртів Димна Суміш, X-позери, Vkrayst. Він, зокрема, потішив фестивальників своєю новою піснею «Мама», але найбільше здивував спільним виконанням пісні «Любила» із Андрієм Хливнюком (солістом гурту «Бумбокс»). Гурт «Бумбокс» був хедлайнером другого дня «Бандерштату», тож побачити Хливнюка на сцені ще й 8 серпня ніхто не сподівався. Аля фанатів гурту це було справжнім сюрпризом.
Просто таки підірвав публіку наступний виступ. Під пісні українського рок-гурту з Харкова «Жадан і собаки» публіка просто таки скаженіла. Гурт виконав хіти «Чотири роки без Кобзона», «Мадонна» «Бухло», «Тьолка барабанщика» та інші.
Олександр Положинський, який є постійним гостем і виконавцем на фестивалі, традиційно потішив публіку неймовірним виступом із відомими усім хітами, утім – у дещо новому амплуа.
Опісля ж відбувся довгоочікуваний фестивальниками виступ хедлайнерів фінального дня – гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Лідер гурту Сергій Танчинець влаштував годину душевності та лірики на сцені «Бандерштату».
Фінальним акордом же 15-го фестивалю став виступ жіночого театрально-музичного гурту, що виступає в жанрах «фрік-кабаре» і театрального перформансу, «Dakh Daughters».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Вибір редактора
Останні новини
Поєднання вибухової енергії і душевності: фінальний день «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 10:43
Ватна група на фейсбуці "збережемо древній лучеськ" вже три дні в істериці б'ється - "бандьори" їм спатоньки "мішають".