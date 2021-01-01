Поєднання вибухової енергії і душевності: фінальний день «Бандерштату». ФОТО

Відгримів ювілейний 15-ий фестиваль українського духу «Бандерштат». Останній день грандіозного музичного дійства відбувся учора, 8 серпня.Розпочали дійства фінального дня «Бандерштату» з виступів на гутірково-літературній сцені. У третій день фестивалю тут, зокрема, спілкувалися з поетом та музикантом, найпопулярнішим професійним фітнес-тренером України, Львівським міським головою, а також громадським діячем, одним з лідерів одеського майдануСцена ж запрацювала з виступу рок-гуртк з міста Нововолинська «Цвях». Дала естафету перейняли гурти «ФлайzZzа» та «Mad Heads».Наступним на сцену «Бандерштату» вийшов виконавець, колишній фронтмен рок-гуртів Димна Суміш, X-позери, Vkrayst. Він, зокрема, потішив фестивальників своєю новою піснею «Мама», але найбільше здивував спільним виконанням пісні «Любила» із(солістом гурту «Бумбокс»). Гурт «Бумбокс» був хедлайнером другого дня «Бандерштату», тож побачити Хливнюка на сцені ще й 8 серпня ніхто не сподівався. Аля фанатів гурту це було справжнім сюрпризом.Просто таки підірвав публіку наступний виступ. Під пісні українського рок-гурту з Харкова «Жадан і собаки» публіка просто таки скаженіла. Гурт виконав хіти «Чотири роки без Кобзона», «Мадонна» «Бухло», «Тьолка барабанщика» та інші., який є постійним гостем і виконавцем на фестивалі, традиційно потішив публіку неймовірним виступом із відомими усім хітами, утім – у дещо новому амплуа.Опісля ж відбувся довгоочікуваний фестивальниками виступ хедлайнерів фінального дня – гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Лідер гуртувлаштував годину душевності та лірики на сцені «Бандерштату».Фінальним акордом же 15-го фестивалю став виступ жіночого театрально-музичного гурту, що виступає в жанрах «фрік-кабаре» і театрального перформансу, «Dakh Daughters».