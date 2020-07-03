Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО





Про це на своїй Олексій Златогорський, очільник держпідприємства «Волинські старожитності», який стояв з товаришем на пішохідному переході.



«Ще секунда і були б з нас чудові консерви. Юра швидко зреагував і спас нам життя. Дякую, друже. І таке буває на рівному місці», – пише Златогорський.



Як повідомляє



Очевидці повідомляють, постраждали лише транспортний засіб та паркан.



Очевидці вирішили не викликати поліції, позаяк, за їхніми словами, водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 серпня, у Луцьку на вулиці Володимирській автівка ледве не збила пішоходів на переході.Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив, очільник держпідприємства «Волинські старожитності», який стояв з товаришем на пішохідному переході.«Ще секунда і були б з нас чудові консерви. Юра швидко зреагував і спас нам життя. Дякую, друже. І таке буває на рівному місці», – пише Златогорський.Як повідомляє ІА Конкурент , водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Його дії призвели до руйнації частини паркану.Очевидці повідомляють, постраждали лише транспортний засіб та паркан.Очевидці вирішили не викликати поліції, позаяк, за їхніми словами, водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

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