Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Сьогодні, 9 серпня, у Луцьку на вулиці Володимирській автівка ледве не збила пішоходів на переході.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Златогорський, очільник держпідприємства «Волинські старожитності», який стояв з товаришем на пішохідному переході.
«Ще секунда і були б з нас чудові консерви. Юра швидко зреагував і спас нам життя. Дякую, друже. І таке буває на рівному місці», – пише Златогорський.
Як повідомляє ІА Конкурент, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Його дії призвели до руйнації частини паркану.
Очевидці повідомляють, постраждали лише транспортний засіб та паркан.
Очевидці вирішили не викликати поліції, позаяк, за їхніми словами, водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Златогорський, очільник держпідприємства «Волинські старожитності», який стояв з товаришем на пішохідному переході.
«Ще секунда і були б з нас чудові консерви. Юра швидко зреагував і спас нам життя. Дякую, друже. І таке буває на рівному місці», – пише Златогорський.
Як повідомляє ІА Конкурент, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Його дії призвели до руйнації частини паркану.
Очевидці повідомляють, постраждали лише транспортний засіб та паркан.
Очевидці вирішили не викликати поліції, позаяк, за їхніми словами, водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
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