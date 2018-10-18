Назвали головну причину ДТП на Волині

Головною причиною автопригод, які були скоєні від початку року, є перевищення безпечної швидкості руху. На Волині через це трапилося 565 ДТП, що становить 32 % від усієї кількості автопригод.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв-порушників та складати на них адмінматеріали.До прикладу цієї п’ятниці, 6 серпня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) патрульні виявили 14 таких водіїв — серед них і керманичі легкових автомобілів, і водії вантажівок.На усіх склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.