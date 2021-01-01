Знаменитого актора з Волині звинуватили в сексуальних домаганнях.ВІДЕО
Сьогодні, 07:34
Зірку радянського фільму “В бій ідуть одні старики” Володимира Талашка, який у стрічці виконував пісню “Ніч яка місячна”, звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Проти 75-річного актора, який родом з Волині, свідчили дві студентки Київського університету імені Карпенка-Карого, де зірковий актор викладає. Про це у Фейсбуку написав сценарист Богдан Панкрухін.
Він зібрав історії дівчат, до яких нібито домагався Талашко. Серед них були не лише студентки, а й абітурієнтки, які щойно закінчили школу. Панкрухін стверджує, що 75-річний актор робить це протягом 20 років за тою самою схемою.
Користуючись своїм авторитетом і наївністю дівчат, зірка радянського кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім “фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму”.
Після розголосу в соцмережах про сексуальні домагання Талашка заговорили ще декілька його жертв.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Проти 75-річного актора, який родом з Волині, свідчили дві студентки Київського університету імені Карпенка-Карого, де зірковий актор викладає. Про це у Фейсбуку написав сценарист Богдан Панкрухін.
Він зібрав історії дівчат, до яких нібито домагався Талашко. Серед них були не лише студентки, а й абітурієнтки, які щойно закінчили школу. Панкрухін стверджує, що 75-річний актор робить це протягом 20 років за тою самою схемою.
Користуючись своїм авторитетом і наївністю дівчат, зірка радянського кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім “фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму”.
Після розголосу в соцмережах про сексуальні домагання Талашка заговорили ще декілька його жертв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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