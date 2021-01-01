Знаменитого актора з Волині звинуватили в сексуальних домаганнях.ВІДЕО

Володимира Талашка, який у стрічці виконував пісню “Ніч яка місячна”, звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.



Про це йдеться в сюжеті



Проти 75-річного актора, який родом з Волині, свідчили дві студентки Київського університету імені Карпенка-Карого, де зірковий актор викладає. Про це у Фейсбуку написав сценарист Богдан Панкрухін.



Він зібрав історії дівчат, до яких нібито домагався Талашко. Серед них були не лише студентки, а й абітурієнтки, які щойно закінчили школу. Панкрухін стверджує, що 75-річний актор робить це протягом 20 років за тою самою схемою.



Користуючись своїм авторитетом і наївністю дівчат, зірка радянського кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім “фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму”.



Після розголосу в соцмережах про сексуальні домагання Талашка заговорили ще декілька його жертв.





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