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Знаменитого актора з Волині звинуватили в сексуальних домаганнях.ВІДЕО

Знаменитого актора з Волині звинуватили в сексуальних домаганнях.ВІДЕО
Зірку радянського фільму “В бій ідуть одні старики” Володимира Талашка, який у стрічці виконував пісню “Ніч яка місячна”, звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Проти 75-річного актора, який родом з Волині, свідчили дві студентки Київського університету імені Карпенка-Карого, де зірковий актор викладає. Про це у Фейсбуку написав сценарист Богдан Панкрухін.

Він зібрав історії дівчат, до яких нібито домагався Талашко. Серед них були не лише студентки, а й абітурієнтки, які щойно закінчили школу. Панкрухін стверджує, що 75-річний актор робить це протягом 20 років за тою самою схемою.

Користуючись своїм авторитетом і наївністю дівчат, зірка радянського кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім “фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму”.

Після розголосу в соцмережах про сексуальні домагання Талашка заговорили ще декілька його жертв.


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Теги: Талашко, сексуальні звинувачення
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