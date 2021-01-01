Тимчасовий міст між Луцьком та Львовом: розповіли, як їздять автобуси. ВІДЕО





Водій автобуса Микола Панащук розповів



Нагадаємо, ввечері 3 травня на Львівщині обвалився міст через річку Західний Буг. Це частина догори Львів – Луцьк. Внаслідок обвалу мосту ніхто не травмувався. 7 травня Служба автомобільних доріг затвердила схеми об'їзду моста на дорозі "Львів-Луцьк". Головною причиною обвалу мосту називають те, що попри заборону, ним їздили вантажні автомобілі.



Будувати тимчасовий міст у селі Гайок, що на ділянці дороги "Львів-Луцьк", розпочали на початку липня. 7 серпня на дорозі "Львів-Луцьк" завершили роботи із влаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг біля села Гайок. Там відновили рух транспорту.



Водій рейсового автобуса Володимир Пащук їздить за маршрутом Луцьк-Буковель. На цій ділянці дороги новозбудований тимчасовий міст через річку Західний Буг. Водій каже, що нині їхатиме не в об’їзд, а за старим маршрутом - через міст у селі Гайок.



"Міст зробили нормально, стоїть світлофор. Нормально їхати, встигаю за графіком", - розповідає водій.



Як розповів диспетчер Луцької автостанції №1 Віталій Бондарчук, щодня у Львівську область з Луцької автостанції відправляється 10-12 рейсів. Він додає, що жодної офіційної інформації ні про закриття руху по мосту через Західний Буг, ні про можливість їздити тимчасовим мостом на автостанції не отримували.



Віталій Бондарчук розповідає, що про розклад руху за новим маршрутом мало б повідомляти управління автомобільних доріг у Львівській та Волинській областях, проте автостанцію не повідомили.



"Офіційного повідомлення від управління інфраструктури не надходило", - каже Віталій Бондарук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі "Львів-Луцьк" завершили роботи із влаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг біля села Гайок.Водій автобусарозповів Суспільному , що їхатиме через тимчасовий міст, об'їжджати його не буде.Нагадаємо, ввечері 3 травня на Львівщині. Це частина догори Львів – Луцьк. Внаслідок обвалу мосту ніхто не травмувався. 7 травня Служба автомобільних доріг затвердила. Головною причиною обвалу мосту називають те, щоБудувати тимчасовий міст у селі Гайок, що на ділянці дороги "Львів-Луцьк",. 7 серпня на дорозі "Львів-Луцьк" завершили роботи із влаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг біля села Гайок. ТамВодій рейсового автобусаїздить за маршрутом Луцьк-Буковель. На цій ділянці дороги новозбудований тимчасовий міст через річку Західний Буг. Водій каже, що нині їхатиме не в об’їзд, а за старим маршрутом - через міст у селі Гайок."Міст зробили нормально, стоїть світлофор. Нормально їхати, встигаю за графіком", - розповідає водій.Як розповів диспетчер Луцької автостанції №1, щодня у Львівську область з Луцької автостанції відправляється 10-12 рейсів. Він додає, що жодної офіційної інформації ні про закриття руху по мосту через Західний Буг, ні про можливість їздити тимчасовим мостом на автостанції не отримували.Віталій Бондарчук розповідає, що про розклад руху за новим маршрутом мало б повідомляти управління автомобільних доріг у Львівській та Волинській областях, проте автостанцію не повідомили."Офіційного повідомлення від управління інфраструктури не надходило", - каже Віталій Бондарук.

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