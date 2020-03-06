У Ковелі планують оновити парк





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Міський голова Ігор Чайка дав доручення начальнику відділу містобудування та архітектури Людмилі Мурай, аби вона підготувала пропозиції щодо реконструкції доріжок у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



"Я пообіцяв людям, що у нашому парку відбудуться зміни. Уже асфальт там давно своє відслужив і час подбати про оновлення доріжок. І це необхідно зробити уже в наступному році. Також будемо планувати і нове освітлення у цій частині міста", - наголосив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Ковелі планують здійснити реконструкцію доріжок. Також хочуть зробити нове освітлення у цій частині міста.Як інформує Ковельська міська рада, про це йшлося під час оперативної наради з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради, комунальних підприємств громади.Міський головадав доручення начальнику відділу містобудування та архітектури, аби вона підготувала пропозиції щодо реконструкції доріжок у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки."Я пообіцяв людям, що у нашому парку відбудуться зміни. Уже асфальт там давно своє відслужив і час подбати про оновлення доріжок. І це необхідно зробити уже в наступному році. Також будемо планувати і нове освітлення у цій частині міста", - наголосив Ігор Чайка.

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