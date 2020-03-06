У Ковелі планують оновити парк
Сьогодні, 10:56
У парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Ковелі планують здійснити реконструкцію доріжок. Також хочуть зробити нове освітлення у цій частині міста.
Як інформує Ковельська міська рада, про це йшлося під час оперативної наради з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради, комунальних підприємств громади.
Міський голова Ігор Чайка дав доручення начальнику відділу містобудування та архітектури Людмилі Мурай, аби вона підготувала пропозиції щодо реконструкції доріжок у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
"Я пообіцяв людям, що у нашому парку відбудуться зміни. Уже асфальт там давно своє відслужив і час подбати про оновлення доріжок. І це необхідно зробити уже в наступному році. Також будемо планувати і нове освітлення у цій частині міста", - наголосив Ігор Чайка.
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Як інформує Ковельська міська рада, про це йшлося під час оперативної наради з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради, комунальних підприємств громади.
Міський голова Ігор Чайка дав доручення начальнику відділу містобудування та архітектури Людмилі Мурай, аби вона підготувала пропозиції щодо реконструкції доріжок у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
"Я пообіцяв людям, що у нашому парку відбудуться зміни. Уже асфальт там давно своє відслужив і час подбати про оновлення доріжок. І це необхідно зробити уже в наступному році. Також будемо планувати і нове освітлення у цій частині міста", - наголосив Ігор Чайка.
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