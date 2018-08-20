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У Луцьку почали реконструкцію площі перед РАЦсом: коли планують завершити. ВІДЕО

У Луцьку почали реконструкцію площі перед РАЦсом: коли планують завершити. ВІДЕО
У Луцьку розпочали реконструкцію площі перед РАЦСом на проспекті Соборності. Нині там уже працює техніка – зриває асфальт.

Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".

Активні роботи з самого ранку навіть злякали деяких лучан – тих, хто не знав про реконструкцію. Втім, більшість людей кажуть, що готові потерпіти незручності.

“Якщо будуть сприятливі погодні умови, то, я думаю, що до першого листопада ці роботи будуть виконані”, – обіцяє директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.

Поки ремонтники ще не дійшли до тротуарів, продовжує роботу сільськогосподарський ринок. Продавчині кажуть: мають надію, що їх не проженуть. Бо ж піти більше нікуди.

Під час реконструкції впорядкують заїзди з обох сторін РАЦСу і територію позаду будівлі. Додадуть до нової площі і зелені насадження – планують висадити 100 дерев та облаштувати міні-сквери. Також тут будуть доріжки для прогулянок, лавочки, паркомісця та нове освітлення.


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Теги: Луцьк, реконструкція, РАЦС
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