У Луцьку почали реконструкцію площі перед РАЦсом: коли планують завершити. ВІДЕО





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Активні роботи з самого ранку навіть злякали деяких лучан – тих, хто не знав про реконструкцію. Втім, більшість людей кажуть, що готові потерпіти незручності.



“Якщо будуть сприятливі погодні умови, то, я думаю, що до першого листопада ці роботи будуть виконані”, – обіцяє директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.



Поки ремонтники ще не дійшли до тротуарів, продовжує роботу сільськогосподарський ринок. Продавчині кажуть: мають надію, що їх не проженуть. Бо ж піти більше нікуди.



Під час реконструкції впорядкують заїзди з обох сторін РАЦСу і територію позаду будівлі. Додадуть до нової площі і зелені насадження – планують висадити 100 дерев та облаштувати міні-сквери. Також тут будуть доріжки для прогулянок, лавочки, паркомісця та нове освітлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали реконструкцію площі перед РАЦСом на проспекті Соборності. Нині там уже працює техніка – зриває асфальт.Про це йдеться у сюжеті "12 каналу" Активні роботи з самого ранку навіть злякали деяких лучан – тих, хто не знав про реконструкцію. Втім, більшість людей кажуть, що готові потерпіти незручності.“Якщо будуть сприятливі погодні умови, то, я думаю, що до першого листопада ці роботи будуть виконані”, – обіцяє директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.Поки ремонтники ще не дійшли до тротуарів, продовжує роботу сільськогосподарський ринок. Продавчині кажуть: мають надію, що їх не проженуть. Бо ж піти більше нікуди.Під час реконструкції впорядкують заїзди з обох сторін РАЦСу і територію позаду будівлі. Додадуть до нової площі і зелені насадження – планують висадити 100 дерев та облаштувати міні-сквери. Також тут будуть доріжки для прогулянок, лавочки, паркомісця та нове освітлення.

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