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Секс-скандал з актором з Волині: Талашка відсторонили від роботи в університеті

Секс-скандал з актором з Волині: Талашка відсторонили від роботи в університеті
Викладача університету театру і кіно імені Карпенка-Карого родом з Волині Володимира Талашка відсторонили від роботи після того, як навколо нього вибухнув скандал.

Зараз його відправили у відпустку з подальшим відстороненням від роботи. І це попри те, що він набрав собі вже перший курс.

"Скільки це триватиме, я сказати не можу. Талашко набрав перший курс, але є ким замінити його. Він спростовує всі факти, викладені в повідомленнях у Facebook", - сказала в.о. ректора Галина Миленька.

Також вона сказала, що дівчата скаржаться ще на одного викладача. Його вже попросили прокоментувати те, що відбувається, але він тільки обурився.

"У повідомленнях фігурує ім'я ще одного викладача. Йому надіслали матеріал для ознайомлення і щоб він виклав з цього приводу свою точку зору. Він обурений з написаного", - додала Миленька.

Сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій, згідно з якими 75-річний радянський актор Володимир Талашко вчиняв неправомірні дії на адресу дівчат протягом 20 років. У пості зазначено, що Талашко запрошував дівчат до себе додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними сексом. Сам він це заперечує.

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Теги: Володимир Талашко, зірка, актор, фільм, Волинь, домагання, секс-скандал, викладач
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Коментарі 1
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це і до нас дісталось. докази які крім слів?
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