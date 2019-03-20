На Волині обстріляли маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 21:27
12 серпня, у мікрорайоні Ковель-2 на вулиці Богдана Хмельницького невідома особа обстріляла маршрутку №26 сполученням вул. Модеста Левицького – вул. Василя Стуса.
Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився приблизно о 17:10. Маршрутка рухалася від вулиці Василя Стуса на вулицю Богдана Хмельницького – в сторону залізничного вокзалу. На автобусній зупинці біля колишньої вузлової лікарні і пролунав постріл, нібито, з пневматичної зброї. Куля потрапила у пасажирське вікно зі сторони водія. На щастя, ніхто не постраждав.
Хто стріляв – невідомо. Кажуть, що постріл міг бути з автомобіля, який проїхав повз маршрутку, а міг бути з приватного житлового сектору.
На місце пригоди терміново прибули два екіпажі патрульної поліції, а згодом слідчо-оперативно група Ковельського районного управління поліції.
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Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився приблизно о 17:10. Маршрутка рухалася від вулиці Василя Стуса на вулицю Богдана Хмельницького – в сторону залізничного вокзалу. На автобусній зупинці біля колишньої вузлової лікарні і пролунав постріл, нібито, з пневматичної зброї. Куля потрапила у пасажирське вікно зі сторони водія. На щастя, ніхто не постраждав.
Хто стріляв – невідомо. Кажуть, що постріл міг бути з автомобіля, який проїхав повз маршрутку, а міг бути з приватного житлового сектору.
На місце пригоди терміново прибули два екіпажі патрульної поліції, а згодом слідчо-оперативно група Ковельського районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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