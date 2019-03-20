вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині обстріляли маршрутку. ФОТО

На Волині обстріляли маршрутку. ФОТО
12 серпня, у мікрорайоні Ковель-2 на вулиці Богдана Хмельницького невідома особа обстріляла маршрутку №26 сполученням вул. Модеста Левицького – вул. Василя Стуса.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився приблизно о 17:10. Маршрутка рухалася від вулиці Василя Стуса на вулицю Богдана Хмельницького – в сторону залізничного вокзалу. На автобусній зупинці біля колишньої вузлової лікарні і пролунав постріл, нібито, з пневматичної зброї. Куля потрапила у пасажирське вікно зі сторони водія. На щастя, ніхто не постраждав.

Хто стріляв – невідомо. Кажуть, що постріл міг бути з автомобіля, який проїхав повз маршрутку, а міг бути з приватного житлового сектору.

На місце пригоди терміново прибули два екіпажі патрульної поліції, а згодом слідчо-оперативно група Ковельського районного управління поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
На Волині обстріляли маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 21:27
В одному з районів Волині виявили 70 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 20:41
У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Опублікували відео затримання причетних до стрілянини на зупинці в Ковелі Опублікували відео затримання причетних до стрілянини на зупинці в Ковелі
20 березень, 2019, 14:17
У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
19 березень, 2019, 09:58
Пастор церкви скандального Сандея Аделаджі зчинив стрілянину в Ковелі Пастор церкви скандального Сандея Аделаджі зчинив стрілянину в Ковелі
28 листопад, 2018, 13:06
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
28 листопад, 2018, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині обстріляли маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
В одному з районів Волині виявили 70 стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 20:41
 0
У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8